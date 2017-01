Nacional 03-01-2017

Proyecto televisivo de Radio ADN es cancelado antes de su salida al aire

La empresa a cargo de la iniciativa impulsada por la emisora junto a La Red, Newsmedia Chile, anunció su suspensión indefinida. La agencia justifica la decisión con que las "condiciones del mercado no son viables".

A casi diez meses de su puesta en marcha, este viernes la empresa Newsmedia Chile anunció la suspensión indefinida del proyecto televisivo de Radio ADN y La Red, ADN TV, el cual iba a salir al aire por la señal de Telecanal.

La empresa, que fue contratada para generar los contenidos de la nueva señal de noticias, notificó la decisión hoy a sus empleados a través de una carta. En un documento al que tuvo acceso Emol, la agencia a cargo de las iniciativas televisivas, señalan que "las actuales condiciones del mercado de los medios en Chile no hacen, por ahora, viable estos desafíos. Las señales económicas para el próximo año no hacen suponer una mejor en el mundo de la publicidad y la televisión, motivos por los cuales los accionistas han decidido aplazar cualquier inversión". ADN TV fue anunciado en marzo pasado, y en mayo se dio inicio a la marcha blanca. Sin embargo, según fuentes al interior de Newsmedia Chile "nunca hubo información sobre fechas de salida al aire". La decisión de la empresa obligó a "desvincular al personal que ya se encontraba trabajando". "Los profesionales y empresas que participaban directa o indirectamente de esto fueron informados oportunamente y los contratos que las vinculaban han sido disueltos con total satisfacción de las mismas", indica el comunicado. Newsmedia también iba a prestar servicios al nuevo departamento de prensa de La Red, lo que no sigue en pie luego de la cancelación. Sin embargo, la señal privada mantendrá el plan de la creación de una área informativa, al igual que su vínculo con rostros asociados a la televisora.