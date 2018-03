Crónica 01-03-2018

Puestos laborales en agricultura y pesca ayudaron a bajar el desempleo

Las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Maule y que dicen relación con una nueva baja en el desempleo, fueron recibidas con tranquilidad por el Gobernador de la Provincia de Linares, Pedro Fernández Chávarri.



“Al observar estos números, creo que la tendencia en torno a la baja es clara y no se puede desconocer; lo que no significa que haya que relajarse. Ha sido un trabajo interinstitucional donde el aporte de cada uno de los sectores ha derivado en que podamos mostrar cifras azules en materia del desempleo y sectores como la agricultura resulta clave a la hora de establecer los parámetros que ya conocemos”, dijo el Gobernador Fernández.



“Siempre hemos dicho que aquí no se trata de cifras más o cifras menos, sino que hablamos de personas que o están trabajando, buscan trabajar o aspirar a mejorar su condición laboral en un empleo.”, manifestó la autoridad provincial.



Los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para la provincia de Linares, señalan que el trimestre noviembre enero del año 2016 las cifras mostraban el desempleo en el 4,2% mientras que en igual fecha este año llega a 4,1%; lo que se traduce en una baja de -0,1,%.



A nivel comunal, se aprecia un descenso de - 2,2 puntos que se traduce en el descenso de 7,3% a 5,1% en igual período.





Región del Maule:



Durante el trimestre noviembre 2017 – enero 2018 la tasa de desocupación de la región del Maule alcanzó 5,0%. A nivel provincial, Cauquenes y Linares se ubicaron por debajo de la tasa regional, con un nivel de desocupación de 2,7% y 4,1% respectivamente. En sentido contrario las provincias de Curicó y Talca registraron una tasa de desocupación por sobre la media regional, alcanzando 6,2% y 4,1% respectivamente.



Según actividad económica, el alza de los Ocupados informales (0,3%) fue causada principalmente por Agricultura y Pesca (21,7%), mientras que las disminuciones más considerables se dieron en Comercio (-13,1%), Construcción (-13,0%), e Industria Manufacturera (-13,7%).



La tasa de desocupación de la Región del Maule en el trimestre móvil noviembre 2017- enero 2018 fue 5,0%, lo que se tradujo en un aumento de 1,2 pp., respecto del mismo trimestre del año pasado, mientras que al comparar con el trimestre móvil anterior, la tasa anotó una disminución de 0,6 puntos porcentuales.