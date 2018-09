Opinión 09-09-2018

¿ Qué nos falta y que nos sobra?

" Es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás” ( Séneca).

Si Ud. es uno de los que lee mis crónicas semanales, se habrá dado cuenta que, son misceláneas, o sea, presentan distintos temas que a mi parecer merecen más de algún comentario .Comentarios que, he observado también no son habituales en nuestros lectores, que optan por hacerlo en círculos de amigos y no públicamente, seguramente para mantener el anonimato y por sobre todo la amistad .Así es como he constatado que nadie, por ejemplo ha dicho nada sobre mi tema editado hace poco que dice relación con el término eclesiástico “ obligado” es decir el celibato a los sacerdotes, única forma a mi parecer de terminar con el abuso a los menores ( pedofilia) de éstos.

Ahora deseamos conversar sobre lo que no sobran y lo que nos falta, espiritualmente. Fácil tarea será para algunos examinarse sobre virtudes que le sobresalen y que a algunos les hace sobreestimarse .Veamos solo algunos ejemplos. Mire a su alrededor y vea entre sus amistades e incluso familiares y comprobará sin mayores esfuerzos que algunos sobresalen por su autoestima .Eso está bien, pero, ¿ no será mucho autoclasificarse como uno de los mejores, de los más inteligentes, estudiosos, trabajólicos, exclusivistas, que siempre dan ideas, para que otros la concreten, que sabe todo y de todo? Ahhhhh…..y lo que es más censurable es que solicitan reconocimientos públicos por la labor realizada.

Puede que en parte, sea lo que ellos creen que son y que la mayoría NO lo reconoce. ¡ Hay tantas y tantas personas virtuosas! Y también tantos ególatras que aparentan ser…..y no lo son.

Pero, me parece mejor que esta vez, no analicemos lo que nos sobra, si nó lo que nos falta. Empecemos, por la falta de sobriedad o sea, la falta de moderación, frugalidad o austeridad en toda la vida personal, para que decir algo sobre el evitar el exceso de comida y consumo de alcohol. ¡ Eso sí que nos falta a muchos! ¿ verdad?

Otra falta personal y colectiva, creo que es la HONESTIDAD, que se traduce como honradez, recato, sobre todo en el trabajo, para qué decir algo sobre los políticos y algunos uniformados que últimamente han dado tanto que hablar ,como ese Sr. fallecido ,felizmente para muchos , que acumuló millones de moneda extranjera, según él, con el “ ahorro” de toda su vida.

A muchos, pero, no a tantos, nos falta autoestima, o sea, valorarnos como somos ( sin caer en la exageración) en lo que valemos como padres, hijos, amigos y trabajadores .En nuestro comportamiento familiar y social. La autoestima en si, consiste en darse cuenta a través de una introspección lo que uno piensa sobre si mismo, por lo demás, bastante difícil de ser exacto

Hablemos ahora solo un instante, sobre la virtud de la lealtad. Ser leal ,al menos para mí es ser sincero con los demás .Decir siempre la verdad y no andar palmoteando la espalda de otros, guardándose lo que en realidad uno piensa. Decirles las verdades si es que lo amerita. Jurídicamente, expresa sentimientos de respeto a la ley. En el fondo es nobleza y rectitud.¡ Caramba cuanta falta de lealtad se nota en el mundo de hoy, sobre todo en la convivencia social! ¿ O no me dice Ud.?

¿ Y qué me dice Ud. sobre la falta de compromisos que nota uno a cada instante? Se ve en el trabajo, en el cumplimiento de deberes como hijos ,padres, trabajadores .Lo que uno promete debe cumplirlo, si o sí.

Pareciera que no tiene importancia la llamada “ templanza” pero creemos que si la tiene, dado que todas las cosas deben hacerse con moderación, equilibrio .Creo que cada cual, debe ahondar un poco más sobre este tema, no siempre muy pensado y menos aún puesto en práctica

Siempre he pensado y concluído que una de las cosas que más le falta al ser humano, es el sentido de justicia. Esa virtud moral que debe inclinarnos a obrar siempre y juzgar, respetando a los demás. Dando a cada uno lo que le corresponde y por sobre todo aplicando siempre la justicia social, tema sobre el cual en otra oportunidad nos explayaremos, pues, si algo falta en el mundo es la “ justicia” en todo sentido.

La seguridad o confianza firme que alguien tiene de otro individuo, es en la actualidad ( a todo nivel) un problema existencial :Se ha perdido por muchas circunstancias. Hoy nadie confía de nadie e incluso de instituciones públicas en las cuales hasta hace poco uno confiaba ciegamente. Un solo caso: Carabineros de Chile. De repente, se empezó a publicitar actos de deshonor de funcionarios de menor rango, recibiendo o pidiendo “ coimas”. Finalizando, con un desfalco de miles de millones de pesos ¿ Por quíenes? Desde Generales hacia abajo ,estudios que aún no terminan por parte de la Fiscalía Nac. ¿ Gendarmería? Igual cosa. Pagos de pensiones millonarias. ¿ Soquimich? Mejor ni hablar. ¿ Parlamentarios? Mejor callarse. En resumen, si algo nos falta es volver a confiar en los demás y en las Instituciones, hoy algunas tan desprestigiadas……

Siempre habrá alguien que nos ha ayudado en la vida ¿ Alguna vez hemos reconocido y…..agradecido esa ayuda? Muchas veces NO. Ese reconocimiento que a muchos nos falta se llama “ Gratitud”.

Podríamos seguir enumerando las cosas que nos faltan que, podrían ser llamado “ Defectos” que como Uds. comprenderán son la carencia de virtudes y de cualidades. Los llamados “ defectos morales” son aquellas cuestiones que alejan a las personas del bien y de la sociedad y que tienen una implicancia negativa que, pueden ser detectados en todas aquellas personas por ejemplo egoístas, perfeccionistas, pesimistas, orgullosas, soberbias, rencorosas, impacientes, etc. que, de reconocer sus imperfecciones ,pueden auto ayudarse, convirtiendo todo lo malo en lo mejor para si mismo, para su familia y para la misma sociedad a la que se pertenece.

Ahora, haciéndonos un autoanálisis, entrando día a día a una propia Cámara de reflexiones ,podremos constatar “ lo que nos falta y lo que nos sobra” título de esta crónica que ojalá sea del agrado de muchos……..Personalmente descubrí que nada me sobra y mucho, mucho me falta.

Amigos míos : No olvidemos nunca esta cita de Assegld Habteudd que dice: “ Tus valores definen quien eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores”