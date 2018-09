Política 16-09-2018

Rechazada en la Cámara de Diputados acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema

Por 64 votos a favor y 73 en contra, finalmente se rechazó la acusación constitucional contra los magistrados Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller.

Con votos de los DC Ivan Flores, Daniel Verdessi y Matias Walker, además de integrantes del Partido Radical, y aunque la cuestión previa se haya aprobado horas antes, se terminó no dando curso a la iniciativa impulsada por parlamentarios de oposición.

Los jueces de la Segunda Sala Penal fueron acusados por "notable abandono de deberes", tras haber aprobado una serie de beneficios carcelarios a presos condenados por delitos de lesa humanidad.

A pesar del rechazo en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional, la bancada del PPD afirmó que la presentación de este libelo marca “un antes y un después en materia de DDHH”.

“Aquí ha quedado demostrado que no hay intocables, que los jueces no son intocables si es que existe impunidad. Estamos iniciando un camino, un proceso en contra de la impunidad y hoy ha sido una muestra potente”, señaló el jefe de la bancada, Ricardo Celis.