Policial 20-02-2018

Recomendaciones para evitar el robo de niños

En una sala con gran colorido, juegos, risas, cantos y abrazos fueron recibidos los funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la 5ta Comisaria de San Javier, encabezados por el Suboficial mayor Miguel Rebolledo González junto con la Sargento 2da Verónica Bravo Aravena. Los funcionarios visitaron el Jardín Infantil Gabriela Mistral en San Javier, ubicado en calle torre Blanca con el objetivo de entregar recomendaciones sobre cómo reaccionar frente a un desconocido apuntando a evitar en secuestro de menores y que los infantes sepan lo qué es correcto y lo que no; haciendo énfasis en que los padres deben estar atentos ante los diferentes peligros y proteger a sus hijos donde vayan y con quien vayan.

Algunas de las recomendaciones son las siguientes:

Si lleva a sus hijos al parque u otro lugar de esparcimiento o entretención, delimite el área de juegos, y mantengalos siempre visibles. si salen del límite demarcado o acordado, que le comuniquen a ud. o acompáñelos, siendo recomendable para efectos de identificarlos con facilidad, vestirles con prendas de colores fuertes o llamativos.

Recuérdele que nunca debe acercarse a un extraño (a), especialmente si esa persona está en un vehículo, ya que habitualmente los secuestradores utilizan este medio para trasladarse con mayor facilidad.

enséñele a sus hijos, a que cuando se extravíen, busquen de inmediato a un carabinero o guardia de seguridad si es recinto cerrado, objeto ubicar a sus padres, guardadores o tutores.

Instrúyales a hacer llamadas telefónicas, principalmente ante una emergencia y para comunicarse con ud. u otro familiar de confianza, dejándoles los números de teléfonos que eventualmente sean necesarios en un lugar que sólo ellos tengan conocimiento.

Al momento de salir a lugares públicos con gran afluencia de personas, siempre lleve de la mano al menor, ya que se puede perder o ser víctima de algún delito.

Enséñele a sus hijos que: ante una situación potencialmente peligrosa, es preferible ser proactivo antes de ser moderado, puesto que según estudios estadísticos “de más de 8.000 intentos de secuestros, el 83 por ciento de los niños que lograron escaparse hicieron algo creativo y efectivo, como gritar, correr, morder, o llamar la atención”.

Asegúrese que su hijo (a) en cuanto pueda memorizar datos sepa su nombre completo, dirección y número de teléfono.

Plantee ciertas normas, explicándole por qué no puede hablar con desconocidos, ni aceptar golosinas u otros obsequios.

explíquele que ud. nunca enviaría a nadie que el niño no conozca a entregarle un recado o a buscarle a un determinado lugar. transmítale con claridad este aspecto a sus hijos porque muchos secuestradores utilizan el truco de decir que su madre o padre les ha mandado a buscar. lo más seguro es que sean los propios padres quienes lo conduzcan o retiren.

Procure que sus hijos no lleven su nombre visible en ninguna prenda o mochila, objeto evitar que el secuestrador los llame por su nombre para crear un clima de confianza.

Nunca deje a sus hijos sólo en el automóvil o en la calle.

Manifestarle que debe confiar en sus instintos, y que si una determinada situación le despierta sospechas, se aleje lo más pronto posible, informe o solicite cooperación si es necesario.