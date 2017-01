Deporte 20-01-2017

Reconocimiento a su trayectoria deportiva: Entel Maratón de Santiago presentó premio “Érika Olivera” y homenajea a la atleta

• En la ceremonia se anunció también la entrega del premio “Érika Olivera”, que reconocerá al mejor atleta nacional -en hombres y mujeres- de la categoría 42 kilómetros en el Entel Maratón de Santiago 2017.



El Entel Maratón de Santiago (eMDS) realizó ayer un reconocimiento a la histórica fondista nacional Érika Olivera, donde se destacó su trayectoria y su trabajo con futuros atletas. Además, se presentó un nuevo premio que llevará su nombre.

Sus más de 20 años de vida deportiva, con cinco participaciones en maratones olímpicos que la hicieron acreedora de un récord mundial (desde Atlanta 1996 a Río 2016), oro en los Panamericanos de Winnipeg, entre otros logros, fueron destacados en la ceremonia, que contó con la presencia del Intendente de Santiago, Claudio Orrego, alcaldes de las comunas insertas en el recorrido del maratón, atletas y la familia de Olivera.

“Cuesta imaginar que la más grande maratonista chilena de todos los tiempos ya no volverá a regalar alegrías a nuestro país dentro y fuera de las pistas. Personalmente pude constatar en terreno el trabajo que realiza Érika con jóvenes y adultos, el modelo y valores que ella inspira. El trabajo diario e incansable de nuestra homenajeada reafirma su compromiso con el atletismo y la vida sana”, señaló Fernando Jamarne, presidente de la Corporación Maratón de Santiago.

Es así como la dos veces triunfadora del Maratón de Santiago (2007-2009) se ganó un puesto en la historia de Chile, no sólo por sus triunfos, sino que por ser una motivación para muchas mujeres a salir a correr.

“Para nosotros ella es y representa el espíritu del Entel Maratón de Santiago desde sus inicios, aportando siempre su profesionalismo y entrega, cualidades que han motivado a más y más personas a correr, sobre todo a las mujeres”, comentó Francisca Aguirre, Directora Ejecutiva del Entel Maratón de Santiago.

Por su parte, el gerente de Marketing de Entel, Rodrigo Solar, señaló que “estamos muy felices y orgullosos por el merecido reconocimiento que Érika recibió. Ella es un ejemplo de superación y perseverancia para muchas personas en Chile y nos alegra estar acompañándola hoy en un momento tan importante como éste”.

PREMIO ÉRIKA OLIVERA AL MEJOR MARATONISTA CHILENO

Además del reconocimiento a la trayectoria deportiva de Érika Olivera, el Entel Maratón de Santiago sorprendió a la atleta dando a conocer que, desde este año, se instaurará un premio que llevará su nombre y que se entregará al primer chileno y chilena que cruce la meta de los 42K.

“Agradezco mucho la oportunidad que me dieron a lo largo de estos años, siempre me sentí muy acompañada y apoyada. Éste es uno de los grandes eventos que marcó mi carrera como maratonista y es dónde nos reunimos la mayoría de los runners y atletas chilenos. Es una fiesta donde todos disfrutamos y vamos por nuestros propios objetivos y metas, por lo tanto, seguir siendo parte del maratón, tal vez como entrenadora en el futuro, es algo muy importante”, expresó Olivera.

El próximo 2 de abril, día del Entel Maratón de Santiago, la atleta se despedirá de la vida deportiva. “Este 2017 tendré la gran oportunidad de despedirme con los runners chilenos, para compartir con todos y decir nuevamente muchas gracias por todo”, finalizó.