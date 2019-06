Crónica 25-06-2019

Reconversión laboral Ex operarios de Pastas Suazo emprenden sus propios negocios con apoyo del FOSIS

Marcelo Navarro ingresó muy joven a la empresa y estuvo 19 años prestando servicios en la extinta firma curicana Pastas Suazo. Reconoce que el cierre de la planta fue difícil, llegando incluso a una depresión que lo mantuvo al borde del abismo al no poder generar ni obtener ingresos.

Similar situación vivió Celia Labra, quien trabajó durante una década para la familiar productora de fideos y tallarines, debiendo pensar en nuevos horizontes laborales tras la quiebra para obtener el sustento que diera seguridad a sus hijos y núcleo familiar.

Afortunadamente para ambos, y 18 ex operarios más de la cerrada compañía, el Gobierno a través del FOSIS les tendió una mano y en tiempo record los capacitó y entregó recursos para reconvertirse laboralmente e iniciar su propio camino de manera independiente, con lo cual los temores, malos ratos, desilusiones y el flagelo de la cesantía fueron quedando rápidamente atrás.

“Fue un proceso difícil pero con excelentes resultados. El Intendente Milad lideró las gestiones y finalmente pudimos ir en apoyo no sólo de 20 ex operarios de Pastas Suazo, sino que de otros 80 trabajadores más que pertenecieron a Iansa y a la cajonera Edelma que vivieron en carne propia la cesantía tras el cierre de estas empresas. Cada uno recibió conocimientos y 500 mil pesos para comprar lo que fuese necesario a fin de concretar su nuevo negocio”, explicó el Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz.