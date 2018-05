Opinión 05-05-2018

Recordando a mi madre

Cuando retrocedo el tiempo

desandando mis caminos…

Lo que más lejos…recuerdo,

es una cuna… de niño.



La formaban… dos sillones

hermanados en el mimbre.

Y unos choapinos de lana

tejidos… con devoción.



En el cielo…inmensas vigas

apagadas por el tiempo.

Y al costado…una ventana

que derramaba la luz…



Una canción…conocida

perfumaba aquel ambiente…

La susurraban los labios

que jamás he de olvidar…



Había también dos ojos

que me abrazaban entero…

Y dos manos de azucenas…

Y de ternuras… sin par.



Confortables…prodigiosos,

recuerdo además los brazos

que aquietaban los temores

que trae la oscuridad…



Cercano veo el regazo

que me brindaba ternuras…

Y aquel pecho generoso

que supo sustentar.



…Luego veo… las palabras,

los desvelos… y los besos…

del tesoro más hermoso

que… Dios me supo brindar…





Cuando retrocedo el tiempo…

Desandando… mis caminos…

Junto a mi cuna de niño…

¡ Mi madre, cantando está!



(Profesor Mario R. Acuña Dote)