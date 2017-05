Nacional 10-05-2017

Rector Zolezzi propone solución alternativa ante petición de Confech de condonar deuda del CAE

El rector de la U. de Santiago planteó que el Estado podría diferir el pago del crédito por algunos años y luego renegociarla con los estudiantes.

El rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, entró al debate por la petición de la Confech de que el Gobierno condone a los estudiantes la deuda que arrastran por el Crédito con Aval del Estado (CAE) y entregó su propia propuesta sobre el tema. El rector dijo que entiende que los estudiantes pidan que no haya endeudamiento para estudiar, considerando que el CAE les genera una deuda muy alta una vez que egresan. "Lamentablemente, el CAE pone una mochila muy grande a los estudiantes cuando egresan, estamos hablando de casi un 30% de sus ingresos", señaló. Sin embargo, siendo realista, reconoció que el Estado hoy no estaría en condiciones financieras de condonar esa deuda, por lo que planteó que se difiera la devolución del dinero por algunos años y luego se renegocie la deuda con los estudiantes. "El Estado no está en condiciones financieras de condonar las deudas del CAE ahora, lo que podría hacer es diferir esta devolución de deuda por algunos años e iniciar un proceso de renegociación con los estudiantes, como se realizó en el caso del crédito Corfo", señaló el rector, a la radio U. de Santiago. El académico afirmó que "estando bien con los pies en la tierra, y con los datos que se tienen, es imposible resolverlo en tan corto plazo". Esto a menos que hubiese "cambios estructurales mucho más de fondo" en el país, "como que dispusiéramos de los recursos que se entregan directamente del cobre a las Fuerzas Armadas". Respecto del financiamiento en la educación superior, afirmó que "muchos deseamos que la educación sea gratuita en las instituciones públicas, como ocurre en varios países".