Opinión 07-03-2020

Reflexión





El que busca la soledad no es antisocial y menos ermitaño. El que busca la soledad lo hace para escuchar el silencio en su interior y el silencio de la naturaleza, que solo lo dan las pausas en la vida para poder conectar, para revitalizar la energía y soltar el dolor, la pena o un mal día.

Buscar el equilibrio no es sentarse a meditar, es estar consciente del momento y eso se puede educar con voluntad de no estar siempre en modo automático. En la montaña, la playa o simplemente una caminata por el lugar donde habita, se va nutriendo el alma. Escuchar música, esa música que nos lleva a un estado de paz. Escuchar el murmullo de los árboles cuando el viento los mueve, las mascotas que nos lamen, suavizando y perdonando nuestro mal genio, la sonrisa de un extraño al pasar por la calle. Todo eso no tiene precio. ¿Cuántas veces hemos sido ángeles de lo cotidiano sin saberlo? Es maravillosa la conexión que se produce cuando estamos dispuestos a dar y recibir. ¡Nos vamos limpiando! Dura poco porque no lo trabajamos. No tengamos miedo a la soledad voluntaria para conocernos y rescatar la esencia dormida y muchas veces olvidada, a diferencia de la soledad que nos mantiene en la zona de confort por temor a vivir, o a la soledad del abandono hacia nosotros mismos. Al conectar nos reencontramos y somos más felices.



(Carolina Farr)