Policial 22-09-2018

Región del Maule: Dan de baja a dos Carabineros



El general Héctor Salazar, jefe de la VII Zona de Carabineros del Maule, confirmó la baja de dos miembros de la institución por mala conducta en el contexto de las celebraciones de Fiestas Patrias.



"No voy a dar detalles, pero es efectivo: dos carabineros de Talca y Curicó fueron dados de baja inmediatamente por conductas que no están permitidas, y un tercero de Linares se encuentra con sumario", dijo Salazar.



Según trascendió, los ahora ex uniformados pertenecían a la Prefectura de Talca y la ingesta de alcohol durante el servicio, en Curicó, y el apedreamiento de una casa en San Javier, llevaron a la institución de orden a expulsarlos de la fuerza policial.



ACCIDENTE VEHICULAR



Desde Cauquenes, en tanto, el mayor Cristián Gutiérrez confirmó que "luego de un volcamiento en la ruta que une Parral con Cauquenes se identificó a un oficial de Carabineros de Linares con 0,6 gramos de alcohol en la sangre y se dispuso el reporte a la Fiscalía".