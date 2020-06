Nacional 12-06-2020

Residencias sanitarias: Minsal confirma que hay 12 mil cupos a nivel nacional



El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que hay 12.310 cupos disponibles, a nivel nacional, en residencias sanitarias.

Las residencias están destinadas para las personas diagnosticadas con Covid-19 y que no pueden realizar cuarentena efectiva en su domicilio porque no cuentan con las condiciones adecuadas o porque no son residentes de la ciudad donde fueron diagnosticados.

En el tradicional balance diario, la autoridad explicó que el total de cupos se reparte en 132 establecimientos.

Paula Labra, seremi de Salud Metropolitana, explicó que "a estas residencias pueden acceder gratuitamente todas las personas, sean cotizantes de Isapre o Fonasa, que necesiten hacer el aislamiento de manera adecuada".

"La residencia sanitaria dispone de todas las comidas del día, cuidados médicos básicos, además de otras comodidades como: televisión y wifi", agregó.

La autoridad explicó que quienes necesiten trasladarse a uno de estos recintos, debe comunicarse con la Seremi de Salud al número 800 72 6666 para gestionar el traslado.