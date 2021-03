Editorial 18-03-2021

Retorno laboral seguro





La Comisión de Trabajo de la cámara de diputados continuó con la votación del proyecto que establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria para el retorno gradual y seguro al trabajo, en el marco del Estado de Excepción Constitucional por la crisis sanitaria derivada del brote de Covid-19 en el país.



El debate en esta sesión se centró en indicaciones que tenían como principal objetivo establecer que, cuando una trabajadora o trabajador tenga bajo su cuidado a un menor de edad o a una persona adulta mayor, o haya tenido el beneficio para madres, padres y cuidadores de niñas y niños de la Ley 21.247, tengan la posibilidad de trabajar a distancia o en teletrabajo, sin reducción de remuneraciones.



Si bien las posiciones expresadas eran favorables a facilitar esta modalidad a las y los trabajadores señalados, no hubo acuerdo en la forma de expresarlo en la norma. Esto debido a que tal como lo señalado por algunos parlamentarios, obligar al empleador a pactar este sistema de labores limitaría la libre elección de la o el trabajador, o podría ponerlo en una situación de mayor vulnerabilidad laboral.



Por otro lado, se planteaba que, si no se les entrega esa obligatoriedad a los empleadores y se deja como una opción abierta, muchas veces estos beneficios no se cumplirán, sobre todo en un escenario de inestabilidad laboral como el que se vive producto de la pandemia.



Frente a esto, la instancia acordó elaborar para la próxima sesión una indicación de consenso que permita entregar este apoyo a quienes están al cuidado de niños, niñas y adultos mayores.



Hasta ahora, la comisión aprobó la norma que señala que mientras esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote de Covid-19, el empleador deberá pactar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones y en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitan, con las y los trabajadores que acrediten padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección, detallando el rango etario y las patologías asociadas.