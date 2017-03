Política 25-03-2017

Ricardo Lagos lanzó propuestas como precandidato presidencial

Cuatro son las prioridades que señaló el ex Presidente Ricardo Lagos, en la entrega de su propuesta programática como precandidato a La Moneda.

Los planteamientos principales del documento de 8 páginas "Piensa Chile, propuestas para conversar" -compartido por el mismo exMandatario en Twitter- son:

-Fin a los abusos: "Para la mayoría, el abuso es pan de cada día", destaca el precandidato por casos como los de colusiones y corrupción.

-Más crecimiento y empleos: Bajo el título de "recuperar el crecimiento y crear más puestos de trabajo digno", plantea que "todo progreso implica crecimiento".

-Seguridad: "La gente quiere vivir segura y tranquila", afirma la tercera sección del documento y luego se plantea que esto guarda relación con hechos como la delincuencia, la salud o la reacción del Estado frente a las catástrofes.

-Igualdad y no a la discriminación: "Queremos un Chile que crece con igualdad y solidaridad, valora su diversidad y comparte sin discriminaciones (...) Una sociedad que no discrimina por razón alguna" asevera el documento del precandidato.