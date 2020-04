Opinión 01-04-2020

Romance y pandemia



Hasta que punto he sido tuyo,

si en la hiriente sociedad

no me importó que fueras libre

y que sólo desearas verme,

cuando tus locas ansias

abrieran tu cuerpo desnudo

en tardes imposibles.



Hasta que punto fui tuyo,

en noches desgarradas

por tus gritos,

y no retenerte por siempre,

no importándome que te

fueras con la luna,

ni saber si fuimos felices

con esas miradas errantes

y de voluptuosa oscuridad.



No lo sé… hasta que punto fui tuyo,

si sólo tú y nadie más que tú

tienes esa respuesta esquiva,

cuando veas mi perfil,

separado por un vidrio,

y ya será tarde reclamar

por quien sólo tuvo

una actitud contigo,

que te obligará a exclamar

¡Qué manera de quererme!

En este mundo impío.









Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista