Social 10-07-2019

“Ronco” Retes: “El público me sigue recordando”

El humorista se entusiasma con volver a los escenarios con un Café Concert que se llamará “Independencia de Linares, entre Yumbel y Brasil”

Muchos recuerdan a Esteban "Ronco" Retes por sus actuaciones en diversos escenarios del país, y por sus innumerables presentaciones en los estelares de televisión durante las décadas de los 70 y 80.

Con su personaje de "Don Fermín" logró cautivar al público en el recordado programa “Troncal Negrete”, aunque durante su show en el Festival de Viña del Mar de 1984 se sumó a la lista de los humoristas "devorados" por el monstruo.

Pero en la actualidad el destacado artista vive una situación muy diferente, y hoy trabaja como vendedor ambulante en el centro de Linares.

Sin embargo, canales como 13 Rec siguen presentando capítulos de estelares donde “Ronco” Retes compartió con grandes figuras de la televisión, la radio y el cine, como Raúl Matas, César Antonio Santis, Juan Guillermo Vivado, Enrique Maluenda, Iva Zanicchi, Salma Hayek, Omar Sharif y Franco Nero, por mencionar algunos.

“Es muy grato que principalmente a través de programas que hoy se emiten en la televisión por cable, la gente me siga recordando con cariño. También me saludan en la calle, en el lugar donde vendo, y siempre recuerdan algún programa donde estuve”, afirma.

Ronco Retes cuenta que tiene planeado volver a los escenarios con un café concert que ya tiene título: “Independencia de Linares, entre Yumbel y Brasil”. Al respecto indica que “ya tengo armada una rutina donde voy a bromear con muchos personajes que pasan por esta calle. Incluso estoy pensando en una sinfónica que podría acompañar a “don Fermín”, para lo cual podría invitar al “Rumpy”, “Pink Floyd” y a un amigo que vende parches curita por el centro de la ciudad, pero que toca muy bien la guitarra. Ya he conversado con el alcalde Mario Meza para presentar este espectáculo en el Teatro Municipal. Creo que la gente se va a divertir mucho porque imitaré a personajes entrañables de la ciudad”.