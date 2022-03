Opinión 26-03-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “CUÁNTO MIDE UN METRO”, DE GABRIEL LEÓN ?

El autor es un bioquímico, doctor en Biología Celular y Molecular y escritor de numerosos libros, entre ellos, “Pandemia”, y otros similares, en que de una manera entretenida y con una comunicación amigable entrega explicaciones de fenómenos o situaciones que cotidianamente tenemos a la vista, percibimos, usamos o padecemos y que de ser tan común se ignora su origen, su causa u otra explicación de su existencia. De hecho, el título muestra una de estas “cosas”. ¿Cuánto mide un metro? Esto es algo que actualmente pocos se detienen a reflexionar y que en años anteriores se enseñaba en los colegios pese a que el parámetro hoy día es otro. Gabriel León lo explica.



En este pequeño texto el lector encontrará una variada gama de conocimientos. Por ejemplo. Explicación de causas que originan algo, términos o palabras para definir algo, más de 20 curiosidades, muchas interrogantes y sus respectivas respuestas que pasan a incrementar el acervo cultural de quien lo lee.



Una particularidad del contenido es que hace posible, en pocas palabras, resumir conocimientos complejos, aspecto no siempre fácil de lograr. Decía el pensador Juvenal García que quien no es capaz de resumir en breves sentencias un saber complejo, no lo dominaba realmente.



Finalmente, destacar que contiene 35 ilustraciones creadas por la diseñadora gráfica Paula Balbontín, chilena.



GASPAR DOYLE