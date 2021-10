Opinión 02-10-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EL LIBRO TIBETANO DE LA VIDA Y DE LA MUERTE”, DE SOGYAL RIMPOCHÉ?



Es un libro que destaca una época gloriosa de la espiritualidad tibetana hasta su caída por el año 1949. Con todo, conserva su vigencia y ya en 1971 y, después de 400 años de su historia, sus enseñanzas han abarcado Europa, América, Australia y Asia, a través de cursos y seminarios sobre meditación.



El texto consta de 22 capítulos, 4 apéndices y todo en 419 páginas.



Quizás agradará al lector o estará dentro de sus convicciones el que el texto asuma el hecho de múltiples renacimientos de las personas por décadas y décadas: Creen en muchas reencarnaciones. Podrían surgir dos preguntas: 1.- Si ya hemos vivido antes por qué no nos acordamos? 2.- ¿Qué hace estar o no seguro de que hay o no hay vida después de la muerte? Se da énfasis en la supervivencia espiritual post mortem. El destino de la muerte, espíritu o alma, es un tema de amplia discusión teológica, metafísica, esotérica y que abarca diferentes culturas. Si no fuera por el caso de Jaime Galté, abogado y funcionario de la República, que tuvo experiencias de contactos con entidades y poseyendo dones como ubicuidad y a quien consultaban diversas autoridades del país, tal vez la cosa llegaría hasta ahí o extenderse hasta el infinitum.



Toda la enseñanza meditativa está orientada hacia una muerte plácida y en edad avanzada, pero no hay alusión acerca de los fallecimientos por accidentes, asesinatos, guerras, lugares de exterminio, resultado de torturas o suicidios, ni tampoco profundiza de niños fallecidos.



Las ideas del texto parecen coincidir –sin la trascendencia que le da el libro- sobre la idea de Aristóteles respecto a la naturaleza y esencia, es decir, lo que cambia y permanece, o Descartes con su dualidad cuerpo y mente.



Finalmente decir que en sus páginas se encuentran muchas enseñanzas que convendría conocer, por ejemplo, la sabiduría, la compasión, la paz, etc. Dice el autor: “el libro enseña que el viaje más maravilloso no es al centro de la tierra, o a los confines de universo, sino al fondo de uno mismo”.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE