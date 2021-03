Opinión 20-03-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “GAMBITO DE DAMA”, DE WALTER TEVIS?



Es una obra de ficción, pero tienen mucha razón los que han opinado sobre ella: “soberbia”, “pocos novelistas han escrito sobre el genio y la adicción con la agudeza de W.T.”, “Hipnótica”, “Una lectura adictiva”…. Es más, ha sido llevada a la pantalla (serie) y, por tener su trama en el ajedrez, ha sido alabada por los mejores ajedrecistas del mundo, por su fidelidad al juego usando las mejores partidas de la historia.



En la narrativa se encuentra con situaciones concretas de la realidad humana, en este caso, de la personaje principal criada en un orfanato, describiendo su vida en dicho lugar. Ello hace meditar bastante, aunque quien no la ha vivido, difícilmente podrá comprenderla en su real dimensión. El relato sitúa a la protagonista entre los 8 y18 años de edad.



La historia abarca complejas situaciones tales como: la adicción, los complejos, el temor, la familia o lo más parecido a ella, las ilusiones, decepciones, el triunfo, la derrota y, por cierto, una detallada descripción del mundo del ajedrez. En esto, se podrán tener nociones de partidas, defensas, estrategias, tácticas, variantes y una cantidad de aspectos poco conocidos de este deporte de reyes.



Aparte merece citarse lo que el mismo autor dice de su obra: “Considero que Gambito de Dama, es un tributo a las mujeres inteligentes. Me gusta Beth, por su valentía e inteligencia. Antes, muchas mujeres tenían que esconder su cerebro, pero hoy, no.”.



Resulta interesante reflexionar a partir del centralismo del ajedrez en la obra, que es un antiguo juego de destreza y estrategia en que cada decisión de los participantes afectará la respuesta del oponente y derivará en una nueva decisión que incidirá en el resultado del juego, es decir, muy parecido a los avatares de la vida. El origen de él, no es muy preciso. Se podría especular que sus piezas blancas y negras podrían representar los opuestos de la existencia, al igual que sobre el simbolismo y significados atribuidos a cada una de sus figuras (rey, reina, alfil, torre, caballo, peón),que varía desde lo mundano a lo esotérico o lo metafísico y trascendente.



Finalmente, como muchos son los caminos que conducen al conocimiento, probablemente el ajedrez sea también uno de ellos.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE