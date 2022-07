Opinión 09-07-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “HUELLAS IMBORRABLES”, DE ROSARIO MORENO?



Este texto, ya en su segunda edición, dejará al lector en un profundo silencio, una honda reflexión y una constatación de la realidad del mundo en que vivimos y de la cual no nos percatamos. Realidad cruda, dolorosa, nefasta, trágica y que más temprano que tarde la sociedad toda ha de sufrir las consecuencias.



El libro se compone de 231 páginas y en él se encuentran 85 entrevistas realizadas por un equipo dirigido por Rosario Moreno.



La obra desnuda la cruel situación de niños y jóvenes que por dramas familiares (violencia, drogadicción, alcoholismo, abusos), son internados en centros u hogares de menores. En el relato en los que participan varios menores, padres, jueces de familia, gendarmes, directivos y funcionarios del Sename, se hacen visibles todas las falencias gubernamentales, legales y de recursos que dan lugar a las situaciones descritas. Se concluye que desde décadas los niños no son importantes para el Estado, especialmente los carentes de recursos, por mucho que se hable de que ello no es así. Los porfiados hechos muestran lo contrario.



Su lectura conmueve sobre todo constatando que lo se describe tiene a lo menos una antigüedad de 50 años en que se mantiene este drama de vida para estos menores. Qué duda cabe que todos en alguna medida resultamos responsables por omisión, desconocimiento, por pensar que ello es ajeno a cada uno, etc. Es tan así, que si se piensa bien hay una paradoja absurda en el hecho, por ejemplo, de aquellas personas que se oponen al aborto, argumentando razones de derechos humanos, religiosos o cualquier otro, pero que nacido el ser, los tales defensores de la vida no se preocupan para nada de las condiciones en que ese ser vivirá, qué recursos y oportunidades tendrá. Eso, ya no sería el problema de los defensores de la vida. Nació, arrégleselas ahora como pueda.



Debo repetir, el libro es fuerte, interpela desde la vivencia,y a muchos les parecerá increíble. Por cierto, si no lo ha podido vivir es difícil de comprender.





















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE