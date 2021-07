Opinión 03-07-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “(MAL) EDUCADAS”, DE MARIA FLORENCIA FREIJO?





Es una mirada sobre la historia de las mujeres desde antiguos tiempos hasta nuestros días. Resulta novedoso para muchos el conocer el protagonismo que han tenido y la cultura que las ha invisibilizado, los prejuicios y arquetipos que por siglos se han esgrimido para silenciarlas y dejarlas siempre relegadas a un segundo plano y/o sometimiento. Conocer lo anterior, aparte de ilustrar, resulta como una exigencia el saber cuál ha sido la condición histórica de muchas madres, hijas, hermanas, etc.



El texto consta de 4 partes, conteniendo un total de 18 capítulos y un epílogo. En ellos la autora aborda el tipo de educación que se les permitía a las mujeres o cuál era considerada la correcta para su buena formación y para responder a lo que se esperaba de ellas, por supuesto, de una perspectiva patriarcal.



La historia ha destacado a pocas mujeres, precisamente porque aún cuando sobresaliesen en muchas y diversas disciplinas eran marginadas o desacreditadas para no reconocer sus méritos. Cito por ejemplo la médica Cecilia Griergson a quien no se le permitió ejercer como tal, sino sólo como enfermera.



El libro muestra relatos mitológicos que evidencian la realidad de la mujer a la que por ser “tal”, se le atribuyen los más terribles defectos, debilidades o vicios, quedando en un plano de condenación. Esto, desde los tiempos bíblicos o en la antigua Grecia. No lo hacían tampoco mal algunos grandes filósofos que denigraban su condición describiéndolas como limitadas, con respecto a su intelectualidad. Por ejemplo: Confucio, Rousseau, el código de Hammurabi del siglo XVIII, “La perfecta casada” de Fray Luis de León.



Tan fuertes son estos lastres culturales que aún es posible encontrar que cuando una mujer hace algo relevante causa asombro, no por la acción, sino por haberlo hecho una mujer. Más de alguna sorpresa se llevará el lector cuando se informe que la primera programadora de la historia fue una mujer.

A pesar de que en la actualidad, con la globalización de la información y que la mujer ha logrado reconocimiento en diversos ámbitos, aún persisten culturas, sistemas ideológicos que las consideran objetos o seres inferiores, susceptible de uso y abuso. No se escapa de esto el negocio de la publicidad de empresas.



Conviene la lectura de la obra para conocer, respetar y valorar.



















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE