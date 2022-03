Opinión 19-03-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “MUCHAS VIDAS, MUCHOS MAESTROS”, DE BRIAN WEIS?



Podrían darse tres grandes razones.



La primera, es que su autor es un destacado psiquiatra y uno de los mayores autores de espiritualidad del mundo habiendo publicado 10 obras e impartido varios cursos y seminarios en diversas latitudes.



La segunda, tiene relación con la terapia realizada a una paciente la que en trance comunica experiencia de vidas pasadas. Esto lleva entonces al tema de la reencarnación. Esta temática no es nueva. Hay obras que tratan de esta posibilidad, cosas que algunos aceptan, otros la rechazan y también hay quienes la ponen en duda y/o simplemente no les interesa. Se hace una referencia a Carl Jung, sobre el inconsciente colectivo, almacén de toda la memoria y la experiencia humana, que podría manifestarse de algún modo y que explicaría estos recuerdos que pudieran tener en ciertas ocasiones determinadas personas. En los hechos narrados también aparece la intervención de entidades espirituales de una dimensión metafísica, lo que hacer recordar las experiencias del chileno Jaime Galté.



La tercera, es porque entrega orientaciones para alcanzar una vida plena como el tener una mente siempre abierta a lo “posible” buscando el equilibrio y la armonía en todo, cultivando la sencillez, manteniendo la fe y practicando las virtudes.



Finalmente, decir que en sus 222 páginas, quedan muchas incógnitas, temas que no se tocan, por ejemplo: quiénes somos realmente y hacia dónde vamos, en definitiva. El libro trata de aportar conocimiento y sabiduría.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE