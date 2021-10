Opinión 09-10-2021

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “TODO ESTA JODIDO”, DE MARK MANSON?

Es un libro interesante que en sus 254 páginas nos entrega una visión sobre la esperanza y la desesperanza. Al final del texto se refiere en términos positivos a la esperanza y dice: “todos debemos tener fe en algo. Sin fe, no hay esperanza”.



Abarca un cúmulo de temas que el autor desarrolla o interpreta con variados fundamentos y con un lenguaje bastante cercano para cualquier adolescente o adulto. Entre las curiosidades señala algunos tipos de religiones y sus características, una increíble historia de Witold Pilecki, en plena Segunda Guerra Mundial, dos interpretaciones sobre el mito de pandora, breve relatos sobre Newton, Nietzsche y Kant, además, de una predicción de Platón muy actual que coincide con el funcionamiento de nuestra propia realidad política del país, la inmolación de Thich Quang Due, sus causas y consecuencias, etc.



El autor versa sobre la razón y las emociones, dividiendo un cerebo racional y uno emocional, señalando que en la mayoría de los casos son las emociones las que gobiernan nuestras acciones. Debido a esto la gente confunde lo que “le hace estar bien” con lo que está bien.



Un ejemplo de variedad de preguntas que presenta el libro son: ¿Por qué vivir?, ¿Por qué no hacemos las cosas que sabemos que deberíamos hacer? (Esta pregunta se remonta a los tiempos bíblicos), ¿Qué pasaría si nadie mintiera y no hiciéramos daño a los demás?, ¿Cesarían los conflictos o se evaporaría el stress?.



Al final del volumen se plantea el caso de las ciencias, la tecnología y la inteligencia artificial con reflexiones basadas en hechos de la realidad, como las jugadas de ajedrez y algoritmos, señalando que cada vez somos más dependientes de la tecnología.



Hay mucho más en enseñanzas. Conviene su lectura sin discusión.





















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE