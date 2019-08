Opinión 17-08-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “¿A dónde va la verdad?”, de Pierre de Roo?

Pierre de Roo es un filósofo de origen belga, que plantea una postura derivada de una investigación filosófica de su autoría y que pretende dilucidar la “artimaña” mediante la cual la razón sirve de pretexto para la violencia. Es un texto para los amantes de estos temas y que de alguna manera hace cambiar la mirada que comúnmente aceptada se tiene de la humanidad.



La pregunta que surge, en consecuencia es, ¿la verdad es una artimaña de la filosofía”, ¿o será que la verdad es utilizada para justificar las peores injusticias y sufrimientos? Algo así, como la religión, o más bien, el fanatismo religioso que ha justificado –y justifica aún en algunas partes- el asesinato y matanzas masivas en nombre de Dios.



El personaje central es el Ser versus el No Ser. El Ser de Parménides, quien afirma: El Ser es, el No Ser, no es. El autor pretende evidenciar que “el No Ser” pasa a Ser. Parece un contrasentido, y de hecho es un absurdo, pero en realidad lo que en la práctica se quiere decir, es que muchos hacen pasar lo que no Es por lo que Es (manipulación de la verdad). Es lo que actualmente se conoce como la post-verdad. En psicología se podría denominar posiblemente como “racionalización” y con ello justificar conductas erróneas o injustificables.



La obra consta de 4 partes, que contemplan en total 43 minicapítulos. En la primera, trata de legitimar la hipótesis de que la verdad es una estratagema. En la segunda, utiliza el método hipotético-deductivo para ir de la hipótesis a los hechos. La tercera, afirmar que el Ser sería una de las expresiones más fuertes de nuestra parte de animalidad y no lo inverso, por lo tanto, la inteligencia sería algo inseparable de la manipulación. Y en la cuarta, intenta analizar qué ocurre con el Ser y la Verdad en la sociedad post-moderna.



En la narración comenta varios sucesos dramáticos y crueles de la historia humana; algunos relatos de la mitología antigua, el negocio de las armas, una parábola evangélica, el racismo, el colonialismo, las tiranías, etc.



Además, hay otros temas. Por ejemplo: Cuando todo cambia ¿qué es lo que no cambia?, ¿la verdad es subjetiva u objetiva?, lo único y lo mutable, el Yo y el Otro, etc. Convendría para entender mejor este texto, leer también “Teoría y realidad del Otro”, Tomo I y II, de Pedro Lain Entralgo y “El Ser y las categorías”, según Aristóteles.



Lo que queda claro finalmente es que la verdad existe, pero puede ser mal utilizada, sobretodo si no están presente los valores. En ello se juega el bien y el mal, además de saber distinguir la diferencia. Por ello, es bueno buscar la verdad y comprobarla.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE