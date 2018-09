Opinión 08-09-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Aunque tenga miedo, hágalo igual”, de Susan Jeffers?

Porque tiene mucho que ver con el sentido que está tomando la educación actual. La actitud hacia la toma de nuevos desafíos, la constatación de que el cambio es algo permanente (ya lo decía Heráclito 544 A. de C.), de que hay que estar preparados para ellos, incluso adelantarse y no tenerles temor. La idea es no permanecer estancados, arraigados por rutinas, aunque ello esté ya arcaico y no responda a las necesidades del momento de la sociedad actual.



La obra va en esta dirección y entrega varias orientaciones o “herramientas” para ello, como por ejemplo: - hacer lo que tiene sentido para cada uno, a pesar de todo. -Liberarse del negativismo: No es una panacea, pero ayuda mucho para sacar lo mejor de cada uno. -Ver en sí mismo a un ser con intención y sentido. Es posible requerir de un profesor, de un maestro que nos instruya, pero el profesor o el maestro puede estar en cada uno. Dijo un sabio: “cuando el alumno está pronto, el maestro aparecerá”. ¿Será por eso que se dice que la verdad y la felicidad están dentro de cada cual? Algo de ello debe haber, de ahí la distinción entre educar e instruir: Educar, viene de “educere”, “sacar de dentro”, e instruir de “inducere”, meter dentro. En la educación deberían estar presentes estas dos dimensiones.



Lo bueno del libro es que toma en consideración el hecho de que somos humanos y que es natural que muchas veces nos equivoquemos o se tenga temor a muchas cosas, incluso a enfrentarse a solas consigo mismo por temor de no encontrar nada, o encontrar realidades o verdades que no nos gusten. La obra entrega algunas fórmulas sencillas de orientación y ánimo. Saber la realidad que se vive y cómo se vive. Decía Ortega y Gassett: “yo soy yo y mis circunstancias”.



La autora hace una pregunta: si usted supiera que puede afrontar cualquier cosa que se interponga en su camino, ¿qué tendría que temer? La respuesta es “¡nada!”.



No cabe duda que el contenido llama al optimismo, a entender que muchas cosas que le pasan a cada uno, le pasan también a muchos más y lo que los diferencia, es la actitud con que se asume. Hay obsesiones de las cuales liberarse, situaciones que nos mantienen –como dice la canción- atados a un granito de arena. A veces uno mismo es el generador de obstáculos en la vida. Otro sabio dijo: “el camino es liso, ¿por qué tiras piedras delante de ti? Hay que conocer el porqué de ello y el conocimiento “es la mitad de la batalla”. ¿Cuál es la otra mitad? La actitud es fundamental, pareciera fácil, pero no lo es.



Se relatan varias experiencias de personas en diferentes circunstancias y que son breves y vienen acompañadas de pequeños comentarios que las esclarecen. Se aprende bastante. Por cierto, hay situaciones de dolor que no es fácil superar solo con pensamientos positivos. Nadie es inmune al dolor y éste no puede ser negado cuando existe. Con todo, el faro en medio de la tempestad puede seguir ahí para iluminar.



Para finalizar, puedo decir que hay “recetas” en un muy variado número que abarcan desde cómo decir las cosas, hasta los errores que se pueden cometer. Sobre esto último y, como empecé señalando, que su contenido tiene relación también con la educación, se puede manifestar que cada “error” es una oportunidad para aprender. A un gran investigador que había “fracasado”, 200 veces antes de hallar la respuesta a un de sus candentes cuestiones, le preguntaron: “¿no le molesta haberse equivocado tantas veces? Su respuesta fue: “nunca me equivoqué. Descubrí 200 veces cómo no hacer algo.”





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE