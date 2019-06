Opinión 29-06-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Breves respuestas a las grandes preguntas”, de Stephen Hawking?

Esta obra se editó cuando Hawking ya había fallecido y se nutre de un archivo personal enorme que el físico-teórico poseía y en que se encuentran conferencias, entrevistas, ensayos y respuestas a preguntas concretas.



En este libro se reúnen 10 respuestas a grandes interrogantes. Estas son:

1.- ¿Hay un Dios?

2.- ¿Podemos predecir el futuro?

3.- ¿Qué hay dentro de un agujero negro?

4.- ¿Nos superará la inteligencia artificial?

5.- ¿Hay más vida inteligente en el universo?

6.- ¿Deberíamos colonizar el espacio?

7.- ¿Cómo damos forma al futuro?

8.- ¿Es posible viajar en el tiempo?

9.- ¿Sobreviviremos en la Tierra?

10.- ¿Cómo empezó todo?



El contenido es extremadamente interesante porque aparte de estos 10 capítulos hay una parte introductoria que muestra a este sabio en su faceta profundamente humana, en el que se conoce su historia, sus vivencias, la forma cómo le afectaron y cómo las enfrentó, además, comenta cosas cercanas a la humanidad misma. Señala que “la gente siempre ha querido respuestas a las grandes preguntas, de dónde venimos, cómo comenzó el universo, qué sentido y qué intencionalidad hay tras todo eso, hay alguien ahí afuera”.



La mayoría de las personas cree que la ciencia real es demasiado difícil y complicada para que la puedan entender. En su opinión, “la mayoría de las personas pueden comprender y apreciar las ideas básicas si son presentadas de forma clara sin ecuaciones, cosa que creo que es posible y que he disfrutado tratando de hacer a lo largo de mi vida”. Aconseja: no tener nunca miedo de “proponer una idea o una hipótesis por muy tonta que pudiera parecer”.



Aparecen reflexiones profundas tales como: “cuando contemplamos la Tierra desde el espacio nos vemos a nosotros mismos como un todo. Vemos nuestra unidad y no nuestras diferencias. Es una imagen simple. Un solo planeta, una sola especie humana”. ¿Qué le parece?



No puedo dejar de exponer textualmente un profundo testimonio suyo: “He tenido una vida extraordinaria en este planeta, mientras que, al mismo tiempo, he viajo por el universo mediante mi mente y las leyes de la Física. He estado en los confines más lejanos de nuestra galaxia, he viajado a agujeros negros y he regresado al principio de los tiempos. En la Tierra, he experimentado altibajos, turbulencias y paz, éxito y sufrimiento, he sido rico y pobre, capaz y discapacitado. Me han elogiado y criticado, pero nunca me han ignorado. Me he sentido enormemente privilegiado de poder contribuir con mi trabajo a nuestra comprensión del universo. Pero sería un universo vacío si no fuera por las personas que amo y me aman. Sin ellas la maravilla de todo se habría perdido para mí. Pero hay otros desafíos, otras grandes preguntas en el planeta que deben ser respondidas, como alimentar a una población en constante crecimiento, proporcionar agua limpia, generar energía renovable, prevenir y curar enfermedades y frenar el cambio climático global, pero hará falta gente con conocimiento y comprensión para implementar esas soluciones”.



Finalmente, ¿qué se puede decir? Sólo admiración, respeto y agradecimiento a este gran Físico-teórico.



¡Es mi palabra!





GASPAR DOYLE