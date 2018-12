Opinión 22-12-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Cartas copernicanas”, de Galileo Galilei?

Retomé interés en este libro, después de leer un artículo sobre "Las enanas rojas", de la Astrofísica chilena Bárbara Rojas Ayala (Rev. Occidente de Oct.2018).



La gran revolución impulsada por el astrónomo polaco Copérnico y por Galileo, provocó profundos cambios en el mundo. Este nuevo paradigma no solo cambió radicalmente la concepción que la humanidad tenía de ella y del lugar que ocupaba en el Universo, con repercusiones en el campo filosófico, religioso y político, sino que gatilló el nacimiento de la ciencia como la conocemos hoy.



Por adherir y defender las ideas Copernicanas, Galileo tuvo en su época problemas con la Iglesia Católica, que derivó en ser llamado ante la Inquisición para ser juzgado por ésta. Es en este contexto socio-cultural en que aparecen estas "Cartas Copernicanas", que se basan en la creencia de este matemático, astrónomo y filósofo de la ciencia, respecto a la necesaria independencia de la investigación científica y en tratar de cambiar la política de la Iglesia, que hacía suya la postura de Ptolomeo comúnmente aceptada de que la tierra se encontraba inmóvil en el centro del Universo.



En estas Cartas, Galileo presenta la defensa de sus postulados, pero más aún, argumenta en el sentido de que las verdades de la ciencia no se contraponen con las verdades de la fe contenidas en la Biblia, basando su afirmación en obras de Agustín de Hipona y San Jerónimo, señalando que la dificultad en la Biblia radica en su contenido literal, simbólico, poético y en la diversidad de estilos, según sus diversos escritores. En consecuencia, que leerla sin tener esto presente, puede llevar a fundamentalismos y conclusiones equivocadas, al no estar bien interpretados muchos pasajes y que deben entenderse según las ideas del tiempo y no según la verdad mismas de las cosas, sobretodo en lo que está alejado o complementando lo propio de la fe.



El texto, además de incluir los once primeros capítulos de "Las revoluciones de las esferas celestes", de Nicolás Copérnico, nos proporciona cuestiones de alguna manera novedosas. Por ejemplo:



- Que Copérnico tuvo un precursor de sus ideas: Seleuco, un astrónomo babilónico del Siglo II.-



- El milagro atribuido a Josué, Cap. X, V.12-14, la ciencia lo hace comprensible y entendible. En este sentido, se podría señalar que desde un enfoque antropológico, las creencias en portentos milagrosos se forjaron desde la prehistoria y desde entonces se integraron dentro de los arquetipos que conforman el pensamiento religioso de la humanidad.



- El reconocimiento a la ciencia por parte de la Iglesia, que en el año 1835 borró del índice de libros prohibidos aquellos que Galileo defendía respecto a Copérnico.-



No puedo dejar de recordar, que Aristarco de Samos (300 años a. de C.), astrónomo griego, sostuvo que la tierra giraba alrededor del sol. Filolao, un pitagórico (500 a. de C.) igualmente aseveró que la tierra estaba en movimiento. Heráclides del Ponto (400 a. de C.), filósofo y escritor, expuso que además de la tierra, Venus y Mercurio giraban en torno al sol. ¿Cómo lo supieron?, ¿Sería por las matemáticas o la sola observación?



El texto es útil, porque nos muestra la realidad de una época, la grandiosidad de la ciencia, el esfuerzo, el fruto de la razón y la observación humana, además, entrega argumentos para explicar varias verdades. Enseña que se debe continuar con la mente abierta a nuevas realidades que pudieren venir y evitar condenarlas solo porque se desconocen. Solo así es posible continuar descubriendo los misterios que el Universo nos tiene reservados y del cual formamos parte.



Finalmente, como mensaje en potencia, Cartas Copernicanas insta a persistir en la búsqueda de quiénes somos y de dónde venimos, ya que… " la única vida que conocemos es la que tenemos acá en la tierra, nosotros tenemos una idea empírica de lo que es vida por lo que nosotros vemos que sucede aquí en la tierra"..."estamos condicionados por la velocidad de la luz" (Bárbara Rojas Ayala. Diálogos Científicos. Vida en el Universo).



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE