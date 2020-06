Opinión 06-06-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro "conversaciones con María Teresa Ruiz", de Paula Escobar Chavarría?



No cabe duda que la entrevistada… astrónoma chilena… ganadora del Premio Nacional de Ciencias exactas en 1997… la primera mujer en la historia de Chile en recibirlo… primera astrónoma graduada en nuestro país…doctora en astrofísica por la U. de Princeton… la primera mujer que preside la Academia Chilena de Ciencias… descubridora de estrellas desconocidas que causa asombro y respeto en la comunidad científica… autora del libro “Hijos de las estrellas”…. Un éxito internacional… da consistencia y augura lo interesante que resulta conocerla en base a estas conversaciones.



El texto consta de 10 capítulos en los cuales se da respuesta a 266 preguntas de la entrevistadora, más 80 comentarios que profundizan los temas tratados. Se acompañan 29 llamativas fotografías.



Su contenido abarca la historia de cómo llegó a interesarse por esta ciencia tan poco difundida en su época juvenil y más aún, que alguna mujer quisiera optar a ello en lo que se apreciaba era sólo interés de varones.



En su experiencia no está ajeno el problema de los prejuicios y estereotipos respecto de hombres versus mujeres, la discriminación de género, tampoco las traiciones, deslealtades, envidias, que ponen de manifiesto dimensiones negativas del ser humano (quizás por ello sea conveniente que la enseñanza de la axiología en Filosofía sea impartida desde la educación básica).



De la lectura del libro se reciben muchísimas enseñanzas tales como: la necesidad de trabajar los ideales con fervor y constancia; el arte de ponerse en el lugar del otro; la conveniencia de averiguar las causas de las conductas; saber distinguir sobre la disciplina y lo pedagógico (una cosa es la “materia” y otra es “cómo enseñarla”. Esto último es pedagogía). También varias anécdotas y curiosidades de la ciencia, en particular de la astronomía, como ser: “Nos falta estudiar el sol mucho más, ya que las consecuencias de lo que haga el sol podrían ser devastadoras para la humanidad”, “la expansión acelerada del universo, su origen y sus consecuencias son aún una incógnita”, el origen de los elementos, planetas que giran a dos soles… y otras que dejarán sorprendido al lector.



Las respuestas a la entrevista, son claras, sencillas y entendibles aún para el no versado en los temas espaciales y este lenguaje ha facilitado que la astronomía vaya siendo más conocida, de más interés y orgullo nacional. Dice M. Teresa: “en la actualidad, el país cuenta con más de 10 departamentos de astronomía en distintas universidades, y más de 100 astrónomos se encuentran investigando en diferentes instituciones a nivel nacional, junto a una cifra similar de estudiantes de doctorado y post-doctorado…. Que se encuentran realizando investigaciones en el área y que provienen de todas partes del mundo. Es por lo anterior, que somos reconocidos como líderes en astronomía a nivel mundial. Para mí esto es muy importante”.



Es palmario que conocer la temática espacio-tiempo, es conocerse a sí mismo … y este libro ayuda. Razón tenía el oráculo de Delfos hace ya más de 2800 años.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE