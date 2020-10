Opinión 17-10-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Crónica de una muerte anunciada”, de Gabriel García Márquez?



Es una de las más conocidas novelas de este escritor. Para quien lea el libro, aparece palmario desde un comienzo que uno de los personajes, en este caso, Santiago Nasar va a morir a manos de otros involucrados.



La obra se destaca porque la temática engloba variados aspectos profundamente humanos, tanto en costumbres, valores y mentalidades de la gente. Lo particular, es que en el relato el narrador lo hace desde una perspectiva de testigo, en que a través del yo, relata la historia de otras personas. Otra particularidad, es que aparece el “yo” como amigo de Santiago. Desde esta perspectiva la lectura es atractiva porque incorpora una técnica periodística, esto es, exponiendo y describiendo claramente lo que se quiere expresar. Así, el relato es interesante, no exagerado y aunque el final es previsible, siempre mantiene un algo de indeterminación en los hechos. Por ejemplo: se aprecian casualidades que afectan a quienes pueden evitar el crimen, no logrando intervenir y siendo demasiado tarde. El narrador usa otro elemento facilitador en la novela, esto es, pone en boca de otros situaciones que desconoce.



Paralelamente al hecho central, que es la muerte de Santiago Nasar, sus circunstancias y repercusiones, se dejan ver otros temas colaterales, como es el caso de la virginidad, ya que la mayoría de las discordias o desacuerdos en la trama se basan en la pureza de la virginidad de Ángela Vicarios, del honor que sus hermanos tratan de defender, como el de toda la familia. Se muestra una época en que la mujer solo era valorada si llegaba virgen al matrimonio, caso contrario podía ser rechazada. También se habla del amor y de aspectos religiosos y tradicionales del pueblo colombiano en que ocurren los hechos. Cabe hacer notar que esta novela es un testimonio ya que está inspirada en un hecho verídico.



Algo que llama la atención, finalmente, es que se aprecian dos tiempos. Uno, aquel en que ocurre la muerte de Nasar y el otro, 23 años después cuando se cuenta la historia. En consecuencia, hay dos miradas respecto a un mismo hecho.



La historia está enmarcada por la fatalidad, pero aún así su lectura resulta atractiva y conmovedora.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE