¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Einstein para perplejos”, de José Edelstein y Andrés Gomberoff?

El texto aunque no es fácil de entender en muchos de sus aspectos, como los mismos autores lo señalan “para comprender la relatividad general son estrictamente necesarios varios años de estudios” y “el que quiera alcanzar la perfección humana tendrá que estudiar primero lógica y diversas ramas de las matemáticas”. Aún así, entrega orientaciones, muestra incógnitas y da respuestas a aspectos de la cotidianidad que pasan desapercibidos en el diario vivir. Permite, en consecuencia, ver más allá de lo evidente, ver la presencia y la subyacencia de las cosas, ver lo que está en acto y que está también en potencia. Es por tanto, un libro esclarecedor.



Consta de 23 capítulos y en cada uno varios subtemas, que didáctica y en forma amena allana la comprensión de lo expuesto. En cuanto a Einstein además de sus teorías, nos confidencia los triunfos y fracasos que experimentó en su vida, aciertos y errores que reconoció hidalgamente. Más aún, se percibe el lado humano del Nobel, haciéndolo muy cercano a quien tenga un espíritu inquieto por conocer algo más de lo ya conocido.

Estimula y anima el pensamiento. Nos recuerda al filósofo Descartes que poseía 3 certezas: la unidad de las ciencias, la necesidad de las matemáticas y el severo mandato de discriminar con el máximo de rigor lo verdadero de lo falso. Decía: “Si vas a ser un real explorador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes tanto como puedas de todo”. Esta obra ofrece múltiples oportunidades para ello.



A groso modo se puede decir, que el lector conocerá las principales ideas de Einstein que forjaron una buena parte de las ideas más radicales de la Física: a saber, la misteriosa relatividad del tiempo, la enigmática onda-partícula que exhiben la luz y el resto de las partículas elementales, la curvatura del espacio-tiempo y la equivalencia entre la masa y energía.



Aparecen en el contenido un gran número de científicos que con sus teorías y colaboración sirvieron y ayudaron a plasmar las ideas de este gran físico teórico.



Algunas interrogantes que encontrará:

¿De dónde salió del universo tanta materia, tanta inmensidad?, ¿A qué se deben sus leyes?, Su particular versión de Dios, ¿Habrá un universo ontológico y otro no ontológico?, ¿Qué tiene de especial la undécima columna de la tabla periódica?, Si el universo fuera finito, ¿qué habrá al otro lado?, ¿Cuál es el destino del universo?, y muchas más.



Finalmente, explica en términos sencillos su fórmula E=mc (mc al cuadrado) que alguna claridad aporta al neófito en esta materia. Como curiosidad ¿sabía usted que se han observado a partir del lunes 14 de septiembre del 2015, tres colisiones de agujeros negros?



El saber no ocupa lugar, hay que atreverse a conocer.





GASPAR DOYLE