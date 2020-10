Opinión 10-10-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El desafío constitucional”, de Carlos Peña?



Interesante texto. Independiente del pensamiento del autor, proporciona información orientadora respecto a lo que significa una Constitución. La obra incluye un cúmulo de preguntas atingentes y cuyas respuestas ayudan a entender de mejor manera la relevancia del tema.



Consta de un prólogo, 6 capítulos y un epílogo. Así, en el primero se trata el tema de: ¿Por qué cambian las Constituciones? El segundo, ¿Qué relación hay entre la Democracia y la Constitución? El tercero, ¿Para qué sirven los derechos, especialmente los sociales? En el cuarto ¿Qué derechos tenemos? En el quinto, algunos derechos de propiedad, educación, incluyéndose el problema de la propiedad ¿Quién debe tener qué? Y ¿Cuánto? También en este capítulo se refiere a la libertad de expresión en la que se dilucidan las opciones de sancionar o prohibir y el negacionismo. El último apartado aborda la Constitución y la igualdad sustantiva donde se trata la importancia del género en el debate constitucional y si se debe reconocer a los pueblos originarios.



Algunas de las preguntas que se hacen son: ¿En virtud de qué razones debe cambiarse la Constitución?, ¿Para alcanzar qué objetivos?, ¿Será verdad que una nueva Constitución debiera ser trazada sobre un papel en blanco, sin nada que la restringa o la anteceda?, ¿Tenemos derechos que la Constitución debe recoger o los derechos que tengamos dependerán de lo que los constituyentes decidan sin que contemos con ningún criterio independiente para juzgar sus decisiones?, etc.



Aparece claro que en todas las sociedades donde existe una Constitución escrita o no, debe haber una voluntad política que la establece y la sostiene, un consenso que fundamenta a la sociedad. Ahora bien, si esa voluntad no existe puede dar paso a la discordia y la Constitución llega a ser así meramente formal, un asunto de papel, una declaración incapaz de despertar obediencia. No cabe duda que una Constitución tiene que tener como elemento base una legitimidad que funcione y aunque parezca paradoja, es que para su reflexión se necesita más sosiego y paz, ausencia de coacción, y una disposición al diálogo sobre todo cuando de lo que se trata es de discutir y precisar las bases de la convivencia que es el contenido o principio orientador de todo. Debe estar ausente, en consecuencia, el discurso del odio. Un sistema democrático debe tener entre sus valores fundamentales la tolerancia, el anhelo de libertad, igualdad y fraternidad.



En la confección de este ensayo se aprecia que se han analizado constituciones de muchos países, sus causas de estabilidad o inestabilidad, que dan una pauta para hacer las cosas bien. Conviene que así sea, ya que las sociedades requieren reglas legales para funcionar, para permitir la cooperación entre las personas, pero desgraciadamente éstas discrepan acerca de cuáles serían las mejores reglas para alcanzar esos objetivos.



Se hace hincapié en la necesidad del respeto, de la prudencia, de la necesidad de corregir lo que genera injusticias y, para ello, debe haber valores claros o principios morales bien definidos, ya que una democracia descansa en ellos. Así se resguarda la dignidad y el respeto a todos los ciudadanos y que es lo que todo texto constitucional debe especialmente consagrar.



Se concede especial lugar a los derechos y los deberes, a lo correcto o incorrecto, al imperativo del derecho personal y el de los demás y también trata con especial atención el tema de género, el concepto de país o nación y los pueblos originarios.



Es recomendable leerlo para tener una panorámica respecto de lo constitucional, lo que ello implica y que marca la convivencia de la sociedad en su conjunto y cada uno en particular. El texto señala que las constituciones cambian porque las sociedades cambian. Si esto es así, necesitamos por cierto lo mejor.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE