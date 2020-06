Opinión 20-06-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El poder del péndulo”, de T.C. Lethbridge?



Este libro, que también lleva en su carátula, la frase “El péndulo, una puerta abierta a otra vida posterior”, fue editado el 1979 póstumamente después del fallecimiento de Lethbridge. La idea principal es que hay otro terreno o dimensión en el cual las cosas también existen en lo humano, incluso más allá de la muerte. Es algo que excede el campo puramente racional. Ello no quiere decir que sea irracional, sino que concibe un “algo” que integra razón y fe (vivencia espiritual) en un nivel superior de comprensión. En definitiva, el autor cree haber hallado la clave de la existencia de otros campos de realidad. Nuevamente aparecen en este estudio, aunque no se mencionan así, las siempre presente interrogantes: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.



En cuanto al péndulo y su utilización, como sus resultados, lo va explicando en la obra y lo compara con la técnica de la varilla zahorí en la búsqueda de agua. Se trata en este caso del descubrimiento de verdades ocultas o situaciones que normalmente no se perciben con los sentidos.



En 13 capítulos abarca una variada gama de temas, dedicándole a cada uno una vasta fundamentación acompañado de ejemplos o experiencias correspondientes. Así, se refiere a la teoría de Dunne en el que cada individuo estaba constituido por una serie de observadores y que cada uno de ellos observaba las acciones del que tenía en frente. Otro tema al que le da importancia es al misterio del tiempo, ya que “parece ser una llave que puede abrir muchas cajas de secretos”. Sigue con otros como la mente, los sueños (hace de estos últimos un relato de 40 de ellos), la ciencia, la religión, etc. En el inicio se hace una interrogante: “¿vivimos una vida planeada en un universo creado o es en su totalidad un asunto del azar? Debe ser lo uno o lo otro… o bien… los ingredientes para la vida fueron deliberadamente preparados para la misma o todo se dio por accidente”.



Destaca la narración, la importancia del pensar y del grado de conocimiento mental que se puede alcanzar. Expone algo que recuerda al libro “El lenguaje olvidado”, de Erik Fromm que dice: “tengo el convencimiento de que con el transcurrir de los años, se han perdido muchos conocimientos y otras veces han sido distorsionados hasta un punto que los ha hecho irreconocibles. Empezamos a volver aprender lentamente y nuevamente”.



La cuestión final es si hay trascendencia espiritual. ¿La mente es distinta del cerebro y éste es simplemente un sensor para lo que es adecuado al pensamiento del nivel terrestre? Dice el autor: “Lo que quiere conocer la humanidad es si su personalidad, individualidad o de cualquier modo que os guste denominar el sí mismo, se extingue con la muerte. Resolved este punto y luego todas las hazañas de los fisionadores de átomos y de los astronautas parecerán juego de niños”. Según él, el uso adecuado del péndulo puede ayudar a encontrar una puerta abierta a este enigma.







GASPAR DOYLE