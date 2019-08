Opinión 10-08-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “El universo en expansión”, de Mario Hamuy?

Este libro comparte la riqueza pedagógica de “Física y berenjenas” de Andrés Gonberoff, ya que la narración transcurre en breves, amenos y claros relatos de los temas a tratar, incluyendo al comienzo de cada uno, una experiencia personal sobre el particular, lo que deriva que la materia sea muy coloquial.



La obra se divide en dos partes, pero se podrían mencionar 19 capítulos, a los que se suman veinte hermosas fotos a color. Su propósito es “ofrecer un panorama general de nuestro conocimiento sobre el universo, una excursión que va desde lo más cercano a lo más lejano”. Así, en la primera parte y sus diez capítulos (por así decirlo), se comienza un viaje desde la Tierra hasta el límite de lo que podemos observar con las herramientas que nos otorgan la naturaleza y la tecnología. En la segunda parte, y sus nueve “capítulos”, se ve que el Universo es dinámico y que ha evolucionado desde las partículas elementales a construcciones cada vez más complejas como el homo sapiens.



Su lectura es interesante para quienes quieren saber más de sus raíces cósmicas y encontrar la posibilidad de conocer –aunque someramente- a 23 astrónomos nacionales e internacionales. Se tiene pues una visión global en un solo texto.



La ciencia ha hecho avances sorprendentes en un variadísimo campo; la astronomía es uno de ellos. Querer saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos son interrogantes que han apasionado a grandes pensadores de la humanidad. En esta perspectiva el autor señala que: “si bien la astronomía nos ha permitido avanzar un gran trecho en entender porqué el universo es como es, aún quedan muchas preguntas por responder. Así es la ciencia: una de las herramientas más poderosas que tenemos para entender la naturaleza, pero que aún tiene límites”.



Hay preguntas interesantes. Por ejemplo: ¿Se puede medir el universo?, ¿Alcanzaremos una velocidad mayor a la luz?, ¿Cómo se formó la luna?, ¿Por qué la superficie del sol no es sólida como la de la Tierra?, ¿Cuántos asteroides peligrosos amenazan nuestro planeta y qué se está haciendo al respecto?, o ¿Para qué sirven las estrellas? Y muchas más.



Contiene curiosidades: ¿Sabía usted qué…?

- Kepler – 438b es un exoplaneta muy parecido a la Tierra y se encuentra a 472,9 años luz de nuestro sistema solar.

- Que podría haber 40.000 mil millones de planetas parecidos a la Tierra en nuestra galaxia.

- En la constelación de Sagitario, en su centro, hay un agujero negro que contiene el equivalente a un millón de veces la masa del Sol.

- La luz de la galaxia que orbita a la vía láctea, llamada “nube grande de Magallanes” ha tenido que viajar 160.000 mil años para llegar a nuestros ojos.



Dice Hamuy: “Somos lo más sofisticado y complejo que el universo ha fabricado en 13.800 millones de años. A través de nosotros el universo ha logrado mirarse a sí mismo”. Podría agregarse que pese a ello, la humanidad en su historia no ha sido capaz de vivir en paz, solidaridad y armonía. Tal vez falte filosofía (que es la madre de las ciencias…de ella han derivado las distintas especialidades científicas). Convendría entonces valorar las enseñanzas de un Sócrates, de un Tales de Mileto, Parménides de Elea, Aristóteles, Empédocles o Gorgias, tal vez así, los descubrimientos de la ciencia, aparte de sorprendentes, nos sean útiles, tengan sentido y una finalidad para una mejor humanidad.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE