Opinión 13-07-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Enigmas sin resolver”, de Iker Jiménez?

“El misterio te ama si lo amas, se complace en ti si lo buscas rectamente. Es un camino para los elegidos, con la democrática ventaja de que nadie te elije, salvo tú mismo”.



La obra no es en propiedad, ni una denuncia ni una enumeración de casos inconclusos, es la crónica de una búsqueda, el relato vital y ameno de alguien que persigue y acosa al misterio a costa de mil lances, de no pocos apuros y de algunos serios riesgos. En efecto, el autor ha dedicado varios años de su vida a indagar informaciones y materias, que por su naturaleza desconcertante o por los motivos que fueren, no deben o no convienen ser conocidas por la población en general.



Cuenta que ha convivido con las personas protagonistas de incidentes insólitos y ha vivido de cerca las reacciones de aquellos que vivieron el misterio y que también han sido testimoniados por autoridades muy respetables. Se narran en consecuencia, sucesos alucinantes, algunos llevan a pensar si no existirán umbrales de dimensiones que conviven paralelas a nosotros. Desapariciones misteriosas que recuerdan al “triángulo de las Bermudas”, manifestaciones de energías que son aún un enigma físico, de evidencias de presencia de tecnologías desconocidas en la antigüedad y que ahora han sido objeto de estudio de la astroarqueología. Sobre esto, en 1968, el suizo Erich Von Daniken publicó un libro “Recuerdos del futuro” que con osadas teorías induce a pensar que no estamos solos en el universo. A partir de esto podríamos interrogarnos sobre ¿Cuán avanzados o atrasados estaremos respecto a otras entidades con conciencia de sí como el caso del ser humano si estas existieren?



Los casos investigados y narrados tienen como escenario tanto Europa como América y Sudamérica. Llevan fechas y lugares específicos, nombres de protagonistas, crónicas y documentos oficiales en los que algunos de ellos se registraron. Obra en contra de lo que se narra, la inmensa cantidad de embaucadores y charlatanes que han hecho de “historias o sucesos increíbles” un lucrativo negocio o inventos oportunos para desviar la atención de la gente hacia otros derroteros cuando una situación socio-política-económica hace estragos. Por ello el autor ha tenido buen cuidado de precisar los hechos tal cual han sido de una forma seria y objetiva, ya que según él “lo que la opinión pública no se merece es que se la engañe”. En el libro se relatan 6 sucesos. Fue tal el éxito, que tuvo, que habiendo quedado sin mencionar otros enigmas, publicó otro texto similar con 13 historias.



De la lectura de los enigmas sin resolver, queda palpitando la inquietud de intentar comprender por qué ocurren, qué significado tienen y qué nos quieren decir. A veces se enfrenta el dilema: creer o no creer. O creer hasta que no se demuestre lo contrario. En todo caso, hay que tomar lo expuesto con mente abierta ya que le podría ocurrir a cualquiera un fenómeno tales como aparición, desaparición u otro inexplicable. El lector: ¿lo contaría?, ¿le creerían?, ¿sería víctima de burla?, ¿le atribuirían alguna patología mental?, o mejor callaría para evitarse problemas y se llevaría el secreto de su experiencia a la tumba.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE