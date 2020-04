Opinión 25-04-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Hijos con autoestima positiva”, de Neva Milicic M. y Soledad López De Lerida M.?



Su lectura resulta no sólo interesante, sino altamente valiosa para quien esté interesado en que sus hijos (en el caso de los padres) o estudiantes (en el caso de profesores), tengan una positiva y adecuada autoestima que los pueda distanciar, tanto de complejos de superioridad como de inferioridad y les ayude a enfrentar la ira, el fracaso, el miedo, la pena, etc.



El texto, aparte de definir en qué consiste la autoestima, señala con muchos ejemplos cómo se construye una autoestima positiva y qué déficit pueden darse en el proceso educativo que conduzcan a la formación de una autoestima débil o negativa. Las autoras exponen vivencias pedagógicas y psicológicas de su trabajo con niños en el curso de varios años.



La obra consta 397 páginas, con 9 capítulos en los que se explican dimensiones del tema, tanto desde el punto de vista físico como también social, de género, académico, afectivo y ético. En lo práctico, contiene, para ayuda del lector 46 testimonios de adolescentes y/o adultos que vivieron distintas experiencias relativas al tema. Además, 89 actividades sugeridas, 6 cuestionarios y 6 cuadros explicativos que permiten evaluar las ideas, percepciones y acciones que se tienen sobre el particular. Se describen algunas conductas que determinan, de alguna manera, cuándo la autoestima es negativa y como contraparte, se señalan los pilares que definen la autoestima positiva.



Es de toda conveniencia tomar en cuenta el contenido del libro, ya que la autoestima define la forma de ser de una persona en lo individual y en lo social, en definitiva, la felicidad o infelicidad de ella.



Finalmente, lo que se intenta es entregar elementos para que los niños (as) sean felices y que cuenten con herramientas para que este “estado” permanezca en cada instante de sus vidas, a pesar de las adversidades que puedan surgir, de manera de enfrentarlas y superarlas de la mejor manera posible.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE