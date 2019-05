Opinión 11-05-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Hijos de las estrellas”, de María Teresa Ruiz?

Una joyita de libro de nuestra famosa y premiada astrónoma chilena. Fue editado 3 meses después de “Somos polvos de estrellas” del astrónomo José M. Maza Sancho (El Heraldo, 23.09.17) y es una visión más de los insondables misterios que nos entrega nuestro infinito universo que nos sorprende y nos sorprenderá cada día más.



Inicia su relato, de cómo el asombro y las interrogantes del ser humano le ha permitido evolucionar hasta alcanzar una inteligencia superior que le ha llevado a descubrir algunos secretos de la naturaleza para usarlos en beneficio de la humanidad (aunque la irracionalidad, el egoísmo y la ignorancia de una perspectiva futura de muchos, pone en riesgo este positivo anhelo). Con todo, la curiosidad y la necesidad (que ya definía la filosofía desde antiguos tiempos) ha impulsado a extender la búsqueda de respuestas más allá de la tierra, y es ahí donde se encuentran sorpresas que permiten explicar muchos fenómenos que nos afectan día a día. De hecho, el universo más allá de la tierra es muy raro y pasan cosas que aquí en nuestro planeta no ocurren. En esta búsqueda se ha podido interpretar datos que llegan en forma de radiación electromagnética, luz ultravioleta, ondas gravitacionales y mucho más.



Se señala con justificada razón que la ignorancia es insolente. Por el contrario, la sabiduría hace ser mesurado, respetuoso del entorno, previsor y de un actuar virtuoso que asegura la subsistencia y una sana convivencia. Así es, como la humanidad ha tenido que abandonar ese deseo ancestral de ponernos en el centro de todo y asumir de que no somos el centro de nada. Un golpe al ego humano, ya que habitamos un pequeño planeta, entre varios más, que giran en torno a una estrella que llamamos Sol, una común y corriente entre 100.000 millones de estrellas que existen en la vía láctea y, ésta a su vez, una más entre más de 100.000 millones de galaxias.



La obra contiene tanta y tan importante información que no resulta posible abarcarla completamente, por ello, para de alguna manera hacer una aproximación señalaré algunos:



¿Sabía usted que…?

- La luz nos puede mostrar el pasado y el presente del universo.

- Cuáles son los tiempos estelares y cómo asombra la variación de nuestra concepción de él.

- En el centro de nuestra vía láctea hay un agujero negro con una masa de tres millones de veces la masa del Sol.

- Si se enviase un mensaje a un planeta que esté cerca de la galaxia, demorará 28.000 años en llegarle y recibiríamos respuesta en igual tiempo. Es decir, 56.000 años después.

- Que la galaxia Andrómeda se acerca a nosotros a 288.000 km x h. en curso de colisión con la vía láctea. Al conocer esto y la duración de nuestro Sol se entenderá el porqué del interés en la búsqueda de nuevos rumbos que sean compatibles con nuestra existencia.

- Que hay 4 fuerzas fundamentales en el universo.

- Cómo nace y muere una estrella.

- Que la luz que vemos de Orión salió desde allí en la época del Imperio Romano y que muchas estrellas que observamos ya ni siquiera existen en la actualidad.



El texto incluye en conjunto 33 fotografías de telescopios astronómicos y del espacio, 47 definiciones de conceptos astronómicos, como por ejemplo, Singularidad, Pulsares, etc. Además, una historia detallada de los observatorios astronómicos en Chile.



Una última reflexión. Es de asombrarse cómo los seres humanos que somos pasajeros de una nave espacial llamada Tierra no convivan en fraternidad –que sería lo natural y conveniente- y que más aún, no la cuiden, deteriorándola con contaminación, depredación, etc. Protágoras, filósofo del 480 a. de C., expresó: “El hombre es la medida de todas las cosas”. Tal vez por el hecho de ser capaz de grandes e insospechados logros. Sin embargo, aparentemente la frase expresada en el año 2013, por la historiadora Margaret Mac Millan, refleje otra realidad: “la capacidad de los seres humanos para ignorar lo que no quieren saber es ilimitada”. Juzgue usted.



GASPAR DOYLE