Opinión 27-05-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Historia universal freak ii”, de Joaquín Barañao?

Si el tomo I era bueno, este es muchísimo mejor. Del primero está el comentario en este mismo medio periodístico el 18-06-2016.



El primer volumen abarcó la Prehistoria y la E. Media. En este, se narra la Modernidad. Así pues, usted se podrá enterar de que desde Napoleón hasta nuestros días, contamos con comida enlatada, pues él ofreció un premio a quien solucionara el dilema de la conservación de la comida en campañas largas, claro que … recién 46 años después a alguien se le ocurrió inventar el abrelatas.



En realidad, este libro debería haberse titulado “¿Sabía usted que?”, ya que hay una inmensa variedad de anecdotario histórico, incluyendo muchos inventos de los cuales hoy utilizamos y que fueron descubiertos por casualidad.



Como la novedad, entre dos variables más, estimula la atención, le citaré varias de estas curiosidades a objeto puedan disfrutarla en plenitud en la lectura total del texto.



¿Sabía usted que hubo una guerra que sólo duró 38 minutos? En efecto, y fue entre Zanzíbar y el Reino Unido.



¿Sabía usted que el Titanic tenía 4 chimeneas, pero sólo 3 funcionaban? La cuarta cumplía un rol meramente estético.



¿Sabía usted que para la construcción de rascacielos en N. York, se contrató a indígenas Mohawks por su resistencia al vértigo?



Antes de continuar, comento que se narra en in-extenso la vida, hazañas y derrotas de Napoleón, su genialidad y errores… y una cosa curiosa ¿Sabía usted que un sobrino nieto suyo fundó el FBI?



¿Sabía usted que Antoine Lavoisier, padre de la química moderna, fue gillotinado en 1794, y que después de esto, se le erigió en Paris una estatua por honrarlo por sus logros?

En esta obra encontrará otras sorprendentes revelaciones como las del consumo del café, las vacunas, las papas, o de otras materias como el utilitarismo, la música, etc.



También se aprovecha la virtud de la prudencia, ya que no todo lo que brilla es oro. Por ejemplo: en 1802, el Reino Unido estableció que los niños podían trabajar hasta 8 horas diarias desde los 9 años de edad y 12 horas desde los14, pero sorpréndase… el eminente pensador John Locke, propuso que los niños fueran puestos a trabajar a los 3 años de edad, o que el famoso profesor de ingeniería eléctrica de Harvard, Chester L.Dawes, fue categórico en 1940 al decir: “la televisión nunca será popular”, o que la profesora del célebre inventor Thomas Edison, a los 6 años indicó en un informe que era “demasiado estúpido para aprender”, o el profesor de Albert Einstein que señaló “nunca hará nada de provecho”.



¿Sabía usted que el nombre completo de Simón Bolívar era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco? Y otros como Picasso.



¿Sabía usted que la Guerra de la Triple Alianza, entre 1865 y 1870, Paraguay enfrentó solo a la Coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay?



¿Sabía usted que sólo en 1957 se prohibió en la India la terrible costumbre de las viudas de demostrar su devoción arrojándose a las piras funerarias de sus maridos?



¿Sabe usted por qué se apoda Tío Sam a EE.UU?



Aparecen muy aleccionadores algunos ejemplos que se citan de religiosos –que apartados del espíritu del evangelio- han propuesto y defendido aberraciones increíbles.



Hay mucho más, la Guerra Civil China, los rayos X, el teléfono, la silla eléctrica, el reparto de África, las tiranías, las artes (Romanticismo, Impresionismo, etc.), la Primera Guerra Mundial, incluyendo una anécdota en la cual a Hitler lo dejaron vivir por estar herido, (lo que el mismo reconoció posteriormente), la Guerra civil rusa, el Juzgamiento a Dios, la Segunda Guerra Mundial, Stalin, la Guerra Fría, Mao, la carrera espacial, internet, etc.



El libro termina con una reflexión sobre el cambio climático y nuestra propia sobrevivencia.



¡¡Libro imperdible!!



















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE