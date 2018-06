Opinión 09-06-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Jesús de Nazaret en la percepción de un psicólogo” de Luis Bravo V.?

El texto es novedoso, en cuanto la psicología es una ciencia bastante nueva como tal y, abordar la lectura y el desafío de conocer la verdad de Jesús, ya no quién era, sino cómo era visto desde esta disciplina, es un reto no menor.



Luis Bravo, psicólogo, docente universitario y Dr. en el ramo, asume este desafío. Las fuentes de información para ello provienen de lo que muestran los textos evangélicos, los cuales están concentrados en la vida adulta de Jesús. Es ciertamente una dificultad el desconocer su desarrollo humano, sus vivencias afectivas e identificaciones que dejan huellas profundas para el resto de la vida. De eso no se sabe, pero se puede suponer que en cuanto hombre, debió vivir esas experiencias tan humanas.



El libro –según el autor- ha intentado evitar una terminología psicológica que requiera una formación especializada para el lector, y ha querido destacar 3 temáticas: la de describir la fe como fenómeno psicológico, analizar algunas características cognitivas que tiene el proceso de creer y ,comprender la psicología de Jesús como hombre. Para ello, se ha valido de la psicología profunda, de la psicología fenomenológica y de la psicología cognitiva.



Lo valioso de la obra es que a raíz de los hechos evangélicos, se toma en cuenta cómo la gente lo percibía o interpretaba y cuáles eran las principales cualidades de su conducta que ellos recuerdan. Así, describe 21 características que tuvo Jesús, ubicándolo en el contexto cultural y en la época en que vivió.



Basado en estos principales aspectos que definirían la personalidad de Jesús, se entiende claramente y desde una nueva perspectiva la narración de la barca y la tempestad, el de la mujer cananea, el de la herencia entre los hermanos, el caso de Nicodemo, la red de Pedro y muchos más.



Se desprende –a mi modo de ver- un extraordinario comentario sobre el origen y desarrollo de los evangelios y cómo éstos llegaron a ser como se conocen actualmente. De la misma manera se analizan algunas incógnitas protagonizadas por Jesús, tales como: cuál es el significado o la razón de su silencio ante sus acusadores y verdugos (cosa no fácil de entender).



Aparecen algunas interrogantes bastante interesantes sobre varios aspectos acerca de la fe como fenómeno psicológico, la pedagogía basada en parábolas, algunos dilemas, un intento de responder a la pregunta ¿a qué vino Jesús? y el estudio de algunas imágenes difíciles de comprender desde un punto de vista literal, pero sí simbólicamente. Se responden por esta vía algunas de ellas que atañen a la fe, sus senderos, lo creíble o lo increíble, etc.



Una particularidad que se destaca es la actitud de servicio, la simplicidad y profundidad de su mensaje. Sólo entregó un mandamiento básico y fundamental en el cual se resume “toda la ley y los profetas” en contraposición a la serie de normas y obligaciones casi imposibles de cumplir a cabalidad que se imponían en la época, lo que hace que la actitud ante la vida sea fácil de comprender, aunque para muchos difícil de cumplir por motivaciones que se conocen como el egoísmo, el individualismo, los intereses, la ignorancia y el fanatismo.



En conclusión, el lector encontrará en él, todo aquello que se refiere a la fe como experiencia psicológica y a la imagen personal de Jesús que le entregará (sea una persona de fe o carente de ella) un corolario más cercano a lo cotidiano, a la experiencia personal de cada cual y a una actitud de tolerancia, asombro, reflexión y respeto por esta persona que marcó un antes y un después en la historia.



¡No cabe duda que vale la pena leerlo!



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE