Opinión 04-04-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “la catadora de Hitler”, de V.S.Alexander?



El texto señala: “Cuando los bombardeos de los aliados comienzan a caer sobre Berlín, los padres de Magda (la protagonista), deciden enviarla con sus tíos a las montañas, donde le consiguen un trabajo en Berghof, el lugar de descanso de Hitler. Tras una serie de rigurosos exámenes físicos y mentales, es asignada a la cocina. ¿Su labor? Formar parte del grupo de mujeres (15) dedicadas a catar los alimentos del Fuhrer para asegurarse de que no estén envenenados”.



Tenía su razón de ser, porque hubo conspiraciones para matarlo, pero todas fracasaron. En la actualidad, los historiadores no coinciden en las razones por las que se hizo atentados contra la vida de Hitler. ¿Era porque la guerra estaba yendo mal y los oficiales querían salvar sus vidas, o porque conocían y aborrecían las atrocidades de Hitler? Tal vez nunca se conozca a ciencia cierta.



La historia de “la catadora”, tiene un antes y un después que se va narrando con detalle en un estilo novelesco. La idea principal era casi épica: ofrecer al Reich sus cuerpos en caso de que los alimentos estuvieren envenenados. Servir al Fuhrer era lo transcendente, la vida personal, no. Demás está decir, que al ofrecérsele dicho trabajo, el rechazarlo “podría tener graves consecuencias”. Más allá del relato, el lector claramente puede intuir las condiciones de vida de Magda: vigilada, poca comunicación, vida monacal e inseguridad del día día.



Los que conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, podrán tener sin duda otras perspectivas del conflicto, otra visión acerca de los civiles y de su vida cotidiana, además, de lo ya sabido acerca de la crueldad a la que puede llegar el ser humano, del fanatismo y de las acciones con que se pretendía justificarla, de delaciones, del miedo, de la desconfianza, del dolor de las pérdidas de familiares y amigos, como de su estilo de vida, costumbres y creencias. En definitiva, de los horrores de la guerra, que a estas alturas del tiempo, debiera ser una enseñanza para la búsqueda constante de la paz.



La autora hace una especial observación en cuanto a que en la elaboración del contenido del texto hizo su mejor esfuerzo por acoplar historia y ficción, por lo que es posible que haya sucesos en que las acciones y los tiempos no necesariamente coincidan.



En conclusión. En 12 capítulos hace remecer la conciencia y la emoción, al mismo tiempo que deja abierta la puerta a la esperanza (virtud típicamente humana) de un mundo mejor.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE