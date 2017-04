Opinión 22-04-2017

¿Sabía UD por qué es interesante el libro “La delgada línea blanca”, de Rodrigo de Castro y Juan Gasparini?

Este libro me lo facilitó un galeno amigo, y aunque fue editado en noviembre del 2000 (por lo que muchas historias que se narran –con el pasar del tiempo- son de sobra conocidas), tiene un valor de testimonio, recuerdo y el relato pormenorizado de lo que ocurrió, identificando las personas protagonistas, su responsabilidad en algunos hechos, los silencios forzados a que han sido sometidos en algunos de ellos y las consecuencias que han tenido para nuestra convivencia nacional. Por ello su lectura será muy novedosa.



La obra es una investigación periodística (acorde con la profesión de ambos autores), sobre casos ocurridos en Argentina y Chile, planteándose fuertes interrogantes basadas en el estudio de expedientes de la policía internacional, los informes secretos de las agencias contra las drogas, hasta las sentencia de los jueces. Es así, que se preguntan: “¿Será posible que en algún lugar haya una combinación a gran escala entre el intercambio de armas por drogas?, o, ¿Si es posible que incluso jefes de Estado conozcan tales hechos, los toleren e incluso que reciban como retribución mayor poder hasta borrar los límites entre estas organizaciones y las autoridades públicas?” De esto el lector podrá sacar sus propias conclusiones.



El volumen está dividido en dos partes: La primera, consta de 8 capítulos y, la segunda, de 9. Al final de cada uno de ellos aparece un glosario de notas que fundamentan los dichos de cada capítulo.



Didácticamente dividiría el contenido sólo en dos juicios: lo positivo y lo negativo. En consecuencia, en lo que aparece como negativo, y contrario a los valores humanistas, están por ejemplo: La conexión del delito con la política (que los autores señalan que “es tan antigua como para no sorprender a nadie”), redes de corrupción a nivel internacional (con nombre y apellidos), sus auges y sus ocasos, y que resurgen como el ave fénix, los hechos de estafas, usurpaciones, hurtos, extorsiones, falsificación de documentos, enriquecimientos ilícitos, prevaricaciones, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, atentados contra personas o instituciones, etc.



En lo positivo, se identifica a los responsables de las actuaciones inexcusables y altamente dañinas de personas de algunas instituciones, y que por lo mismo, no las comprometen como tal. Es bueno, porque hay organismos básicos y fundamentales para el buen funcionamiento de una República, cuyo prestigio y probidad deben mantenerse inalterables. Es de toda conveniencia, por tanto, separar el trigo de la paja. Otro aspecto relevante es constatar el profesionalismo, destreza y eficiencia de la PDI de nuestro país. ¡Lea el texto y lo verificará!



Hay mucho más de casos particulares detallados, pero en un breve comentario no se podría dar la visión global de cada uno. Con todo, pueden surgir preguntas de situaciones curiosas que deberían saberse: ¿Conoce usted en detalle el caso del asesinato de Raimundo Barros Ramírez, en la Embajada de Panamá?, ¿O sobre el atentado al Boeing Pan Am, en Escocia en 1988, en que murieron 270 personas?, o ¿Atentados a grandes personalidades en el mundo como a Charles de Gaulle en Francia,o en E.E.U.U., Italia y Argentina, incluida la Embajada de Israel en1992?



Reiterando que hay mucho más sobre hechos y personajes que le asombrarán, termino señalando que los autores revelan acontecimientos que se suponían eran ciertos y que para muchos pueden ser increíbles.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE