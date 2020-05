Opinión 30-05-2020

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “las florecillas de San Francisco”, de Francisco Sureda Blanes?



Este texto corresponde a una traducción al español de la obra italiana “I Fioretti di San Francesco”, de autor Anónimo y que cuenta la vida y los milagros de San Francisco de Asís y de sus hermanos y amigos franciscanos que lo acompañaron.



Consta de 243 páginas. Una parte compuesta por 53 capítulos que versan sobre el Santo de Asís, señalando en cada uno alguna particularidad que lo elevaron a una dimensión de leyenda. Así, por ejemplo, en el capítulo XXIII, relata su encuentro con un lobo y diversas situaciones que el anónimo autor plantea en un contexto o realidad especial, que sin duda pretende resaltar las cualidades de santidad y de fe de Francisco. Una segunda parte con 5 capítulos, en los cuales se hacen consideraciones relativas al estigma de sus llagas. Una tercera parte está dedicada a exponer la vida de Fray Junípero, amigo y seguidor del Santo y contiene 15 capítulos. La cuarta, trata la vida de otro de sus amigos, Fray Egidio, también conocido como Fray Gil. Contiene 13 capítulos y un apéndice. Una quinta parte, en 18 capítulos, se tratan temas y dichos notables de Egidio. El libro, finaliza con “El Cántico del Sol” que es un himno a los animales y a la naturaleza.



En su contenido general, se pueden encontrar temáticas variadas que invitan a una reflexión. Por ejemplo: en el capítulo 8, Francisco refiere lo que a su juicio constituye la perfecta alegría y en el 13, se extiende en cuanto a la pobreza. En realidad, el concepto de la pobreza franciscana es original, porque no tiene por característica la abstinencia ni la renuncia de la riqueza, sino que la asume con una nueva actitud de no dejarse depender de ella, de tal modo de no caer en su esclavitud o en el egoísmo más profundo. En una de sus partes dice: “la causa del malestar de hoy reside en la ambición desmesurada”. Enseña “la sencillez de corazón”, con una disposición afectiva y fraterna hacia los hombres y las cosas.



Finalmente, señalar que se puede leer en contenidos muy breves, aspectos sobre la fe, la humildad, la paciencia y otros, además, de entender la obra como una apología de Francisco, de su vida y de dos de sus Hermanos Frailes.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE