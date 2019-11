Opinión 16-11-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Las venas abiertas de América Latina”, de Eduardo Galeano?

“Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez”. Con esta frase empieza esta obra. Pero, ¡sorpréndase! Ésta fue acuñada el 16 de julio de 1809 (Bolivia) y la primera edición de este texto es del año 1971. Por ello es bueno saber historia, para entender lo que cada día (puede ser hoy) la misma historia nos enseña.



En su narrativa el autor intenta despejar algunas interrogantes, tales como: “¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza?”, y “¿Quién es culpable de ello?”, “¿Será por designios fatídicos divinos o por desgracia de los propios seres humanos?” Si fuera esto último puede por tanto ser deshecha por los mismos.



Otro tema es el económico, que se refiere a la concentración de la riqueza, expresando sobre ello que: “como jamás haya dispuesto civilización alguna en la historia mundial”… y sorpréndase nuevamente… se está refiriendo a la realidad americana del año 1581. El abuso, la injusticia y la impunidad se manifestaban libremente en 1685. Menciona el caso extremo de los indígenas del nuevo mundo a quienes los conquistadores consideraban que carecían de alma, a pesar de que el Papa Paulo III en 1537, emitió una Bula en que los declaraba “verdaderos hombres”. No obstante aquello, los trataban como “bestias de carga”.



El libro hace patente los estados de injusticia que genera la concentración de la riqueza, la que cada vez va olvidando la equidad y la solidaridad. Se invisiviliza a los demás y se les desvalora. Además, describe las riquezas naturales de países y la política de extracción de ellas de grandes economías que empobrecen a sus verdaderos dueños. No cabe duda que la economía sin el componente social y una orientación valórica y humanista genera desigualdad… es como un globo que se infla hasta que revienta.



Finalmente, el texto se compone de 2 partes. La primera, contiene 42 temas. La segunda, 19, finalizando con reflexiones del autor hechas 7 años después de la primera edición.

“Las venas abiertas de América Latina”, hace entender que hay que estudiar la historia para conocer los errores cometidos y, una vez superados, no volver a repetirlos.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE