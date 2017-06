Opinión 10-06-2017

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Liderazgo educativo en la escuela”, editado por José Weinstein C., de Ediciones U. Diego Portales?

Este tema de liderazgo, sin duda, se habrá escuchado ya muchas veces. Lo novedoso de este texto, y que por ello vale la pena su lectura, es por una parte, su reciente edición en diciembre del 2016, es decir, sumamente actual y la calidad de quienes opinan sobre cómo debería ser el liderazgo en la escuela.



Nombro los autores de las 9 visiones que se dan sobre el tema.

1.- Tony Bush, académico de la Universidad de Nottingham (Inglaterra).

2.- Viviane Robinson, profesora de la Universidad de Auckland (Nueza Zelanda).

3.- Jingping Sun, académica de la Universidad de Alabama (EE.UU).

4.- David Giles y Carolina Cuellar, académicos de las Universidades de Flinders (Australia) y Diego Portales (Chile), respectivamente.

5.- James Spillane y Melisa Ortiz, académicos de la Universidad Northwestern (EE.UU).

6.- James Ryan, profesor de la Universidad de Toronto (Canadá).

7.- Dean Fink, canadiense, asesor en temas de liderazgo y cambio educativo.

8.- Linda Lambert, académica de la Universidad Estatal de California. East Bay (Estados Unidos).

9.- Izhar Oplata, académico de la Universidad de Tel Aviv (Israel).



Sus opiniones vienen a contribuir a los anhelos de la creciente demanda hacia las comunidades escolares de mejorar la calidad de los aprendizajes, así como los variados esfuerzos de profesionalización de la docencia y de descentralización de responsabilidades desde las instituciones centrales del sistema escolar.



Se nombran y definen distintos tipos de liderazgos, a saber: liderazgo instruccional, para el aprendizaje, gestor, transformacional, moral, distribuido, docente, contingente, transaccional y otros. Cada uno de ellos tiene características y componentes que les dan el valor de tales. Hay que conocerlos, ya que el contexto educativo es demasiado complejo e impredecible para adoptar un solo enfoque de liderazgo en todos los eventos y problemas. Los líderes deben ser capaces de descifrar cada situación y adoptar la respuesta más adecuada. Lo ideal, es que se manejen ideas y formas de ser o actuar, breves y concisas y no tener un cúmulo de normas en la memoria que en la práctica no resultan espontáneas en su aplicación.



Se resalta el hecho de no copiar o imitar al pie de la letra las experiencias de países ajenos a la idiosincrasia local de cada país, ya que muchos materiales sobre gestión educativa están embebidos de proverbios, mitos, rituales, costumbres y tradiciones de los pueblos anglo-estadonidenses, por lo cual, no resulta sorpresa el darse cuenta que su aplicación acrítica no entrega los resultados esperados. No se puede tomar dicha literatura y dichas prácticas como si respondieran a un esquema válido universal. (En realidad, esto vale tanto en transporte, jurídico, etc.).



En lo personal, encontré la ponencia sobre el liderazgo ético y moral como de gran relevancia e innovador, ya que considera los imperativos olvidados en esta materia y que tiene que ver con valores que deberían ser inherentes a la educación de las personas. Es de suma importancia saber cómo pensamos y cómo practicamos la educación.



La obra en 282 páginas entrega esto y mucho más.



¡Es mi palabra!

GASPAR DOYLE