Opinión 02-06-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Malala”, de Malala Yousafzai?

La protagonista (la autora) cuenta la historia de su vida, más o menos desde los 10 años de edad, en una localidad llamada Swat, en Pakistán, en el que realizó una campaña por la educación de las niñas, que era prohibido por un sistema religioso que difundía una serie de limitaciones sobre los derechos de la mujer, lo que le valió un atentado contra su vida a los 16 años de edad del cual, afortunadamente, pudo sobrevivir gracias a la solidaridad internacional y a la oportuna y eficiente atención de diversos médicos.



La historia y los conflictos de carácter religioso se detallan en la obra, con una descripción casi apocalíptica de lo que viven las personas cuando impera la violencia, la intolerancia y el fundamentalismo.



Sin embargo, el texto muestra otras facetas que conviene reflexionar. Algunas son repetitivas a través de la historia. Por ejemplo, en el atentado para eliminarla, como efecto disuasivo, ocurrió todo lo contrario y fue convertida en mártir y ejemplo de valor de la dignidad de la mujer. Se le otorga sin querer notoriedad y fama, a tal punto que fue galardonada con el Premio Nacional Juvenil de la Paz, instituido en Pakistán. Además, de ser la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz y muchos otros reconocimientos. Mutatis mutandi y con los debidos contextos, lo mismo pasó con Jesús, o con Martin Luther King, y otros.



Otro aspecto que llama la atención es que en lo relativo a la divinidad, está ajena la violencia y más bien está el entendimiento: “Os (es decir, Dios)hemos hecho pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros” (Corán 49:13). ¿No es esto un llamado al diálogo a la comprensión y a la tolerancia? Más todavía, un versículo del Corán señala que “la falsedad ha de desaparecer y la verdad prevalecerá”, lo que coincide con la afirmación evangélica de que” la verdad os hará libres.”



Lo anterior invita al respeto en la búsqueda de la verdad y ésta debiera darse en un ámbito de prudencia. En realidad, el texto enseña que lo valioso de la fe es que debe ser por convicción y no por imposición, porque de lo contrario carece de valor. La religión debería caminar por los senderos del amor y no del temor, del miedo o la violencia.



Se deja ver en el relato, una realidad que no es solo una particularidad de los lugares en donde vivía Malala, sino que en general, en el mundo: El machismo, que es un atavismo ancestral. A veces dan deseos de preguntarse en qué momento, las madres que son las que dan nacimiento a sus hijos (varones y mujeres), dieron espacio para que tomaran una supremacía que tanto daño ha hecho a la convivencia humana.



El caso de Malala, no es el único que se conoce en la literatura moderna. También se presenta el caso “yo seré la última” de Nadia Muraz. Los hechos descritos en él, son aún peores y no cabe duda que Dios abominaría de ello. Nada nuevo en la historia de la humanidad, basta ver lo que les ocurrió a los profetas del Antiguo Testamento.



El libro finaliza con una aclaración de algunos términos utilizados y con una cronología de acontecimientos históricos que van desde 1947 al 2013, permitiendo tener un panorama global y de fácil comprensión.



Hay muchos valores que se pueden rescatar para una vida positiva; algunos por ser evidentes y otros por su notoria ausencia y necesidad de ellos.



En estos tiempos en que la dignidad de la mujer, se extiende por el mundo, la obra es altamente útil, iluminadora y ejemplificadora.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE