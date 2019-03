Opinión 23-03-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Patas arriba, la escuela del mundo al revés” de Eduardo Galeano?

Sorprende que este libro impreso en 1968, como el tango “Cambalache”, siga proféticamente tan de actualidad, identificado con los acontecimientos a nivel mundial.



En 17 capítulos el autor uruguayo – recientemente fallecido- nos entrega una visión descriptiva, crítica, explicativa en sus causas y proyectiva en su futuro, de la sociedad contemporánea que pudo conocer hasta el año de edición del texto.



En la narración, por su vastedad, se conocen temas que asombran. Por ejemplo, una cita hecha en el año 1931, bien podría considerarse realizada recién hoy: “hoy en día ya la gente no respeta nada. Antes, poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley… la corrupción campea en la vida americana de nuestros días, donde no se obedece otra ley. La corrupción está minando este país, la virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas”. Quien la dijo es para no creerlo.



La temática abarca aspectos tales como: la economía mundial, opina lapidariamente sobre la educación formal e informal que se entrega a los niños y la realidad que muchos de ellos viven en distintas regiones de la tierra. Relata 22 situaciones realmente dramáticas. Comenta sobre la igualdad y la desigualdad, las contradicciones entre lo que se ofrece y lo que se entrega (son verdades duras), la relatividad de los valores según la perspectiva de quienes los asumen o los definen, la adecuación del lenguaje para evitar decir las cosas por su nombre (22 ejemplos), el racismo (con quince ejemplos agudos de ellos), el machismo, sus defensores, propagadores y barbaries que se justifican bajo su alero, la contaminación, las situaciones laborales, el consumismo y otras realidades que parecen insólitas.



Punto aparte merece mencionarse que pone al descubierto una serie de paradojas del diario vivir, sean estas sociales, publicitarias, económicas, etc. También señala la necesidad del respeto a las culturas diferentes, a las distintas religiones (aunque sobre éstas comenta barbaries imperdonables cometidas en nombre de Dios). En lo económico alude al caso de los bancos suizos y expone frases que dan para reflexionar y, que sin duda, permitirán al lector entender mejor esta realidad. Por ejemplo: “los mercados financieros desempeñarán cada vez más el papel de gendarmes. Los políticos deben comprender que, desde ahora, están bajo el control de los mercados financieros. Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas”. ¿Le suena conocido?



Hay mucho más, pero lo bueno de lo expuesto es que identifica países, años y personas, por lo que es fácil ubicar el contexto, aunque para leerlo hay que ser tolerante y asumir situaciones que cuando uno las mira lejanas las puede fácilmente criticar, pero si ocurren en nuestro entorno histórico se deben asumir también las críticas que fueren pertinentes.



Leyendo por tercera vez este libro, cada vez me convenzo más que quien quiera tener una amplia mirada de la realidad global e histórica del mundo (aunque sea a grosso modo) como también de las personas que nos interpelan a muchos, es fundamental tener a mano, en el escritorio, velador o al alcance para su lectura 3 libros: “La Biblia” (libros sapienciales, y Jesús, en su mensaje humanista y trascendente), “El hombre mediocre”, de José Ingenieros, y este.





¡Es mi palabra!

GASPAR DOYLE