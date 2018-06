Opinión 23-06-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Raíces de sentido”, de Rafael Echeverría?

Este autor, es el mismo del Búho de Minerva (El Heraldo 02.11.13), en el que nos nutre de un profundo conocimiento de la filosofía a través de la historia. En el presente texto, y para ayudarnos a comprender cómo somos y la manera como encaramos la vida, nos pone en contacto con antiguas culturas que de una u otra manera, nos entregaron a lo largo del devenir de los tiempos, valores, modos de apreciar los fenómenos físicos y humanos que influyen inconscientemente en nuestras conductas.



Comienza ilustrándonos sobre el antiguo Egipto, con antecedentes acerca de su formación y el nacimiento de los diversos mitos y dioses que tuvieron, como también sus ideas sobre la muerte, la vida, el arte, etc.



En un capítulo siguiente nos lleva al conocimiento de la Grecia antigua, igualmente aludiendo a sus mitos y dioses. Dentro de los primeros, se explaya en lo relativo a Dionisio, al Minotauro, Edipo, etc. En cada uno de ellos hay toda una extensa información que los explican. Tratándose de Grecia, no podía dejar fuera al referirse al nacimiento de la filosofía de ese lugar, la genialidad de muchos de ellos, entre los cuales figuran los filósofos naturalistas, los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles.



Sigue el texto con otro tema: “El mundo religioso de los judíos”. En este, hace una reseña de la historia de este pueblo según sus textos sagrados. En esta parte aparece la idea de la creación, las crisis morales que tuvieron, los períodos de esclavitud, comentarios de varios libros del Antiguo Testamento, el período helenístico y romano, la diáspora, etc., alcanzando este análisis hasta nuestro tiempo. Se resalta como característica de este pueblo, su noción de Dios, la instauración del monoteísmo, la ley y otros elementos que le son propios.



En otro capítulo, se refiere a los orígenes del cristianismo, la figura de Jesús, Juan Bautista, el evangelio o mensaje, algunos ritos, el significado de Pablo de Tarso, las fuerzas, debilidades y el desarrollo del cristianismo primitivo, el movimiento gnóstico, el sentido de la vida, algunos críticos como Nietzsche, el concepto de iglesia, de la fe, etc.



Se puede decir que los antecedentes expuestos en la obra tienen por objetivo el profundizar en las raíces más antiguas de nuestro ser occidental, que resultan ser muy iluminadoras. Lo que no contempla el texto –y el propio autor lo hace notar- es la referencia a las antiguas culturas que aporta Mesopotamia y el Islam, aunque sobre este último dice: “es importante no olvidar que fue gracias al Islam que durante el Renacimiento nos reconectamos con el mundo griego… mundo que la cultura islámica había preservado mientras nosotros le dábamos la espalda”.



En el contexto general del libro se aprecia que hace una denuncia sobre el mundo actual, el que estaría en una gran crisis de espiritualidad, señalando que son las instituciones que tradicionalmente nos proveían del sentido de la vida necesario para vivir, las responsables de haber generado estos fenómenos, al mostrarse crecientemente incapaces de cumplir con los mismos.



Hay escepticismo que lleva a la indiferencia y hay una falta de credibilidad agravada por la corrupción de valores.



El texto ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos, desmistificando muchas cosas, haciéndonos más realistas y más conscientes. Echeverría piensa que una manera de superarlo es conocer nuestro pasado, pero que uno de los principales obstáculos para ello son los conocimientos presentes. Clarifica, por ejemplo, la afirmación de Protágoras que señala “el hombre es la medida de todas las cosas”.



El libro tiene 548 páginas que son un resumen de mucha sabiduría y cuya lectura, sin ninguna duda, ayudará a que seamos más auténticos, basados en el cabal conocimiento de la realidad.



Se debe advertir que en toda simbología hay un trasfondo, que el mito también tiene significación; lo que hay que hacer es revelar lo que está oculto, explicarnos lo que parece nebuloso y no tener temor a la verdad.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE