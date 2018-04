Opinión 14-04-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Servicio secreto chileno en la guerra del pacífico”, de Guillermo Parvex?

Este libro del mismo autor de “Un veterano de tres batallas”, muestra lo apasionante que resulta nuestra historia de Chile. Lo narrado encierra mucho de lo escrito en más de 130 años sobre la Guerra del Pacífico y, sin duda, queda todavía mucho por recuperar del pasado que son desconocidos por el común de la gente. Esta obra trata precisamente de algunos de estos hechos.



Varios son los aspectos que asombran. Uno de ellos es que en esa época no había un servicio de inteligencia estructurado como lo conocemos hoy, sino que fue a partir de esa fecha que tuvo un incipiente nacimiento.



Aparecen datos históricos que conviene que todo chileno conozca y que lo ayudará a tener una mayor conciencia ciudadana. Por ejemplo: los territorios entre los paralelos 23 y 24, que ocupaba Chile antes de 1866, le cedió sus derechos sobre ellos a Bolivia. A raíz de la intransigencia de ese país sobre el alza de impuestos y el hostigamiento a la población antofagastina por las autoridades bolivianas, Chile advirtió que de no superar tal hecho declararía nulo el tratado de 1874, atendida la flagrante violación del mismo por parte de ese país. Reflexiono que a veces que mientras más das, más quieren y me viene a la memoria el caso de la Patagonia.



En este relato se confidencia que el tratado militar secreto entre Perú y Bolivia fue negado muchísimas veces por los interesados. Las actividades de adquirir información sobre ello y respecto a la contingencia que se vivía, dio paso a que algunos visionarios chilenos organizaran actividades para tener mayor conocimiento de la realidad que tenía con sus vecinos del norte. Así aparecieron las misiones de búsqueda de información en territorios controlados por Perú: labores de espionaje, como la mítica espía chilena que se cuenta en la obra “Adiós al séptimo de línea” de Jorge Inostroza, que está basada en una persona real. Estas actividades, en principio, hechas por algunos civiles, a partir del desembarco en Pisagua, se realizaron coordinadamente con el ejército.



Lo interesante del libro es que el lector puede apreciar todas las dificultades que tuvo la organización de esta actividad: los aciertos y errores que se tuvieron y que –costo de vida de por medio- contribuyó al mejor funcionamiento de la estrategia militar de Chile. Aparece como una de las dificultades, la imprudencia de la prensa, que por dar a conocer hechos de última hora contribuían con información valiosa a quien no debía. Esto, no es muy diferente a lo que ahora ocurre con los noticieros, en los cuales se detalla cuál fue el error del delincuente que permitió su arresto. En definitiva, una pedagogía gratis para los infractores.



Cuesta resistirse en un comentario de este tipo no revelar más detalles, de manera de evitar que sea un resumen del libro y con ello mermar su lectura. Con todo, cuento que: 1.- Redes chilenas en Estados Unidos neutralizaron adquisiciones peruanas de torpederas, fusiles y municiones que llegarían a través de los gobiernos de Guatemala y Costa Rico. 2.- Operaciones encubierta efectuadas en Europa para compra de armamento de última generación para Chile. 3.- La elaboración de un código especial de información telegráfica. 4.- La de súbditos de naciones Europeas y Asiáticas que cumplieron una importante tarea como agentes abrazando voluntariamente la causa chilena.



Finalmente, podrá conocer con nombre y apellido destacados personajes chilenos que aportaron su trabajo en esta actividad y que por cierto, merecen perennemente nuestra gratitud y reconocimiento, que en algunos casos ha sido olvidado u omitido imperdonablemente.



La obra, aparte de permitir conocer detalles desconocidos por los ciudadanos de hoy, nos lleva a valorar a nuestros antecesores y a querer más con justicia la patria y a preguntarnos: ¿cuánto sabemos los chilenos de nosotros mismos y de la historia de Chile?



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE