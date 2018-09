Opinión 01-09-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Sobre la felicidad”, de Alain?

Por ser la felicidad el único fin que se busca por sí mismo, sin referencia a otro, comento el presente libro que puede contribuir en esta búsqueda que cada persona realiza por variados caminos y de muy distintas maneras. Como es un bien en sí, -a modo de referencia- me permito recordar dos textos comentados en este medio periodístico sobre el particular: “El temor y la felicidad”, de Sergio Peña y Lillo (12.10.2013) y “Es urgente ser feliz”, de José M. Arnaíz (13.05.2015), para una mayor información sobre el tema.



En realidad, ser feliz es siempre difícil, es una lucha contra numerosos hechos en los que se puede resultar vencido. No hay duda de que existen acontecimientos insalvables y desgracias más fuertes que las que pudiera soportar el aprendiz estoico en la antigüedad. Sin embargo, quizás no haya otra actitud más humana y positiva que el no declararse por vencido antes de haber luchado hasta agotar las fuerzas.



Tal vez se debería enseñar el arte de ser feliz, esto es, de tener una visión ante la vida que no nos haga sucumbir, y esto, debería empezar a temprana edad, enseñar a los niños a tener esta perspectiva cuando las circunstancias son tolerables y toda la amargura de la vida se reduce a sólo pequeños contratiempos y malestares.



La obra de Alain viene narrada en notas fechadas cronológicamente y suman en total 93, por lo que usted puede imaginar la diversidad de aspectos, temas o contenidos que abarca. Expone en alguno de sus comentarios las falsas creencias como un obstáculo para ser feliz. En otros, se refiere a la cuestión sobre el determinismo y la libertad. ¿Futuro y destino inexorable ante el cual hay que sólo aceptar? Sobre esto comenta dos fábulas. Señala tener presente en la búsqueda de la felicidad el valor de la prudencia, el respeto a la vocación, el tomar en cuenta las pasiones, conocerlas para dominarlas, el temor como fuente de angustia, la imaginación, etc.



En otro ámbito, señala que hay cosas hechas que impiden ser feliz, planteándose interrogantes tales como: ¿y si hubiera hecho esto… en vez de …? El caso no tiene respuesta como cada uno posiblemente la quisiera, ya que cualquier idea que se le ocurra se ve inmediatamente refutada por la idea contraria, pues los posibles son infinitos. A estas alturas al menos, nunca lo sabremos. Tal vez si hubiera viajes en el tiempo, pero ello encierra otra gran problemática ética y de variado orden que puede aconsejar mejor no hacerlo. En todo caso esto nos lleva a que el presente que vivimos deba hacerse lo más consciente y responsable.



Entre los temas que trata se refiere a un caso que denomina “María triste y María alegre” que entrega una buena moraleja. Puede que la felicidad resida en uno mismo ya que si una persona exclama ¡qué maravillosa es la primavera!, su juicio respecto a la primavera tiene que ver consigo misma y no con la estación del año. Conviene no confundir “lo que es” con “lo que se quiere que sea”.



Finalmente, se puede decir que el autor nos hace reflexionar que somos viajeros y no meros espectadores en la vida: ¡Algo podemos hacer!









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE