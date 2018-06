Opinión 30-06-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Tacones urbanos”, de Mariana Jara?

Texto de una periodista chilena, que fue editado en el año 2008 y en el que relata experiencias de vida (ficticias, sin duda), de un pequeño grupo de amigas con las que se reúne frecuentemente. La temática es de carácter erótico, el que desarrolla en 51 comentarios y un epílogo.



De estas vivencias que les acontecen, se derivan una variada gama de situaciones o perspectivas que harán al lector reflexionar y cotejarlas con la realidad o con sí mismo. Me permito enumerar las que creo percibir en esta obra de 233 páginas:



1.- La influencia de otras culturas y las contingencias de la vida que hacen o permiten tomar decisiones que depende de la que sea, sus resultados son inesperados, o no como se hubieran deseado.

2.- El reconocimiento de los derechos de la mujer, que es algo hoy de plena actualidad, en la que se espera superar el machismo anclado por años en nuestra forma de ser y/o de pensar. En esto, hay algo básico: el respeto al ser humano. En realidad, lo que se llama “feminismo”, no es atacar a los hombres, sino pedir respeto. “Es precisamente, porque vivimos en un Estado en que lamentablemente muchas personas consideran natural o normal actitudes machistas, se ve como si fuera violento el que algunas personas digan que eso no está bien”.

3.- El temor a lo nuevo, al cambio de actitudes, que descoloca y provoca desconcierto.

4.- El resaltar que cada vida es diferente y que todas ellas encierran un mundo particular.

5.- El caso del aburrimiento, la rutina y la monotonía en las relaciones.

6.- Las ilusiones, desilusiones, desengaños y la pregunta sobre si es posible el renacer de ilusiones. Nos encontramos con el largo camino que implica el construir confianzas y el corto para destruirlas.

7.- Aparece el tema de la fidelidad, de la sinceridad y una serie de valores que se exigen a los demás, pero que muy excepcionalmente se exige cada cual.

8.- Están presentes las relaciones sexuales, por amor o por deseo, por pasión, por evasión de problemas, por lo que sea, y que el no tomar esto en serio explica por qué el VIH ha hecho un aumento explosivo de casos entre el 2010 y 2017 en un 96% en Chile. Se calcula que hay 50 mil personas que viven con VIH y no lo saben: son portadores y transmisores del mal sin saberlo, contagiando a sus parejas o esposas o en encuentros ocasionales. En cualquier caso, esto es serio, la irresponsabilidad de unos, condena a muchos inocentes.

El libro relata hechos sobre los cuales, sin duda, debería hacerse una orientación desde muy temprana edad, aunque esto puede ser estéril, si no hay una educación en la familia por parte de los padres. En efecto, detrás de cada persona o joven hay siempre una historia, quizás un drama, vivencias y/o experiencias observadas o sufridas que son desoladoras y que afectan sobretodo si las tales son cercanas (familia), que pueden estar presente o ausente. En fin, la gama es múltiple, pero el resultado es el mismo. Todo ello afecta a ese “alguien” joven que tiene que lidiar consigo mismo y con la vida en mundo que pareciera cada vez más hostil.

9.- Se expone también el eterno problema de la búsqueda de la felicidad, que ha acompañado al ser humano durante su existencia y que se ha hecho por diversos caminos.

10.- Está el problema ¿o no problema? Del amor, que lleva inevitablemente a la pregunta ¿y qué es el amor? Muchos se ve que no lo saben, muchos tal vez nunca lleguen a descubrirlo, muchos encontrarán una vastísima cantidad de interpretaciones, otros, abandonarán el trabajo de buscarlo y se sentarán a la vera del camino a esperarlo. ¡Buen tema!, porque para hacerlo realidad, hay que conocerlo. Surge otra pregunta, ¿nos amamos a nosotros mismos o… somos egoístas y pensamos que eso es el amor?

11.- Otra reflexión va por el ámbito del vacío existencial, de la soledad, que puede ser –según sea el caso- muy dolorosa, triste y angustiante.



Para no extender este comentario sobre lo que se puede extraer de la lectura de la obra, terminaré diciendo que cada uno encontrará, además de lo enunciado, mucho más. No olvidar que al leer un texto se debe pensar en lo que dice y en lo que calla.



Texto para reflexionar y meditar sobre la vida íntima de cada uno.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE