Opinión 28-04-2018

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Tratado sobre la tolerancia”, de Voltaire?

Si no lo hubiese leído, no lo habría pensado así, pero desde un particular punto de vista, y a riesgo de herejía, Voltaire –que no era creyente- fue un apologista del cristianismo, algo así, como Tertuliano y otros. Por cierto, del cristianismo primitivo, el derivado de los principios evangélicos, tanto es así, que hace una descripción de la forma de actuar de Jesús en ensalzados términos. Explica –a mi juicio- muy acertadamente, cinco parábolas, y al citar textos tanto del A.T. como del Nuevo Testamento, pone cuidado en que hay que saber leerlos e interpretar adecuadamente lo dicho.



Distinta es, la crítica que hace del cristianismo posterior, jerarquizado, con actuaciones deleznables de sus representantes, con abusos, fanatismo, con una actitud de imposición antes de convicción, con escándalos papales y que de ser una iglesia perseguida, se transformó para dolor y padecimiento de muchos, en perseguidora. En consecuencia, es nefasto el abandonar los principios evangélicos por parte de quienes dicen representarlos.



El libro de Francois-Marie Arouet, Voltaire, fue publicado en el año 1763, y sus enseñanzas que se relacionan con la tolerancia y la intolerancia, son plenamente válidas en nuestros días. El texto consta de 25 capítulos donde se especifican lo que corresponde a cada concepto. Así, respecto a la intolerancia señala: “que la intolerancia es una insensatez, mientras que la tolerancia es una consecuencia de la razón”. Se citan ejemplos de ambas realidades que han hecho historia. Hay muchas curiosidades, anécdotas, alusiones a mártires cristianos e incluso aparecen 22 testimonios contra la intolerancia, siendo –a mi modo de ver-, 15 de ellos ¡notables! Lo mejor, que son hechos históricos en los cuales se cita la respectiva fuente de cada uno.



Tan importante es el valor de la tolerancia para la sana convivencia humana, que la Asamblea General de las Naciones Unidas señala el 16 de noviembre de cada año como el día Internacional de la Tolerancia proclamada el 12-12-1996, es decir, 233 años después de lo publicado por Voltaire.



La obra llama a reflexionar sobre: el humanismo, la prudencia, el respeto, el rechazo hacia los rumores infundados, el fanatismo, la ignorancia, las calumnias, la descalificación, el temor infundido para obtener intereses egoístas, etc.



Se podrá entender que para ser tolerante hay que ser fraterno, porque la fraternidad no existe donde no se tolera de un modo racional la opinión y el derecho ajeno, es más, si se analiza la razón de muchas diferencias históricas, se verá que no serán justificadas de modo alguno, siendo en gran parte producidas por motivos pasionales, por mezquinos intereses que impidieron la mutua comprensión de los bandos opuestos, y tales actitudes constituyen básicamente lo que llamamos intolerancia, que tanto daño, muerte y sufrimiento ha traído al mundo.



En realidad, atendido el egoísmo humano y el fanatismo, cuesta apreciar la bondad de ideas contrarias a las nuestras, a reconocer en ellas algo de verdad. Con todo, lo anterior no significa entregarse a la ciega complacencia o transigencia. Hay hechos que no pueden ser tolerados y hay que saber distinguir la diferencia.



Un principio evangélico puede iluminar en cuanto a no hacer a otros lo que no quisiésemos que nos hicieran a nosotros mismos, o mejor aún, “ama al prójimo como a ti mismo”.



Libro iluminador, educativo, que induce a la reflexión, a la investigación, pero sobretodo a una práctica humanista de vida basada en el respeto y en nuestra coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE